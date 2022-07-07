رغم توقيعه مقابل 5 ملايين دولار.. نونو سانتو يرفض انضمام طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي

قال الصحفي السعودي سعد السبيعي، الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“ إن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي يرفض التعاقد مع المصري طارق حامد لاعب الزمالك.

ووفقًا لسعد السبيعي، فإن طارق حامد وقّع للاتحاد بعقد يمتد لموسمين مقابل ٥ ملايين دولار، لكن نونو سانتو يرفضه في قائمته التي يريد الاعتماد عليها، الموسم المقبل، مع العميد.

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وقبل أيام قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: ”نتمنى التوفيق لطارق حامد، سواء أراد أن يذهب للأهلي أو إلى أي نادٍ آخر، والفريق أبرم ما يقرب من 8 صفقات جديدة لنادي الزمالك لتدعيم جميع المراكز“.

ورفض طارق حامد التجديد للزمالك، وانتهى عقد اللاعب مع الزمالك يوم 30 يونيو.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، تعيين المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على ”تويتر“ أنه تعاقد مع نونو حتى 2024.

كما أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، رحيل مدربه الروماني كوزمين كونترا، وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع تويتر: ”شكرًا كوزمين كونترا“.

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وأهدر الاتحاد تقدمه بفارق كبير من النقاط، وخسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة وبفارق نقطتين عن الهلال البطل.

وصنع نونو (48 عامًا) شهرته مع ولفرهامبتون على مدار 4 سنوات، قبل أن ينتقل، العام الماضي، إلى توتنهام هوتسبير، لكنه لم يستمر طويلًا وترك منصبه بسبب تراجع النتائج.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن أطول رحلة تدريبية لنونو سانتو كانت مع وولفرهامبتون وقاد الفريق في 199، كما درب ريو آفي البرتغالي في 80 مباراة، وفالنسيا في 62 مباراة، مقابل 49 مباراة مع بورتو، و17 مع توتنهام.

ولا يملك نونو سانتو أي لقب مع الأندية التي قادها باستثناء بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) مع وولفرهامبتون موسم 2017/2018.

ووفقًا للإعلامي علاء سعيد، فإن نونو سيحصل على ما يقرب من 8 ملايين يورو مقابل تدريب الاتحاد.

وفي الموسم الماضي احتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد العميد 65 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال البطل، وحقق الاتحاد الفوز 20 مرة، مقابل التعادل 5 مرات، وخسر 5 مرات.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين ودع الاتحاد مع دور نصف النهائي بعد الخسارة 0/1 أمام الفيحاء الذي فاز باللقب بفوزه في المباراة النهائية على الهلال بضربات الترجيح.