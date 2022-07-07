كارلوس إدواردو ينهي عقده مع الأهلي السعودي

قال موقع ”terra“ البرازيلي، إن كارلوس إدواردو أنهى عقده مع النادي الأهلي السعودي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخه.

ووفقا للموقع فإن بوتافوغو البرازيلي بصدد التعاقد مع كارلوس إدواردو، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، علما أن لاعب الوسط انتقل للأهلي في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وذكر موقع ”terra“ أن انتقال كارلوس إدواردو إلى بوتافوغو يتبقى عليه خطوة خضوع اللاعب للفحص الطبي، وأكد أن اللاعب يتواجد حاليا في البرازيل، لمرافقة ولادة زوجته، وأن هذا الأمر أحد أسباب اختيار العودة إلى بلاده.

وأوضح أن كارلوس إدواردو سيوقع مع بوزتافوغو عقدًا حتى نهاية عام 2024، وأشار إلى أنه رغم تبقي عام في عقد اللاعب مع الأهلي، إلا أنه لم يواجه مشكلة في إنهاء العقد.

وسجل كارلوس إدواردو 5 أهداف في 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم المنقضي، بحسب موقع ”transfermarkt“ لكن الأهلي نزل إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخ النادي.

ويملك كارلوس إدواردو خبرة كبيرة، حيث لعب في البرازيل لأندية ديبرتيفو برازيل وإيتوانو وفلومينينسي وجريميو باريوري، وفي البرتغال لأندية إستوريل برايا وبورتو، وفي فرنسا لنيس وفي السعودية للهلال والأهلي، ولشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبحسب ”transfermarkt“ فإن كارلوس إدواردو، سبق أن سجل مع الهلال 75 هدفا وصنع 18 في 147 مباراة في الفترة بين 2015 و2020.

ونال كارلوس إدواردو مع الهلال 3 ألقاب في الدوري السعودي، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبا في كأس السوبر السعودي، ولقبا في دوري أبطال آسيا، ولقبا في كأس ولي العهد (ألغيت).

رفض لاعبي الأهلي

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد ذكرت أن لاعبي النادي الأهلي رفضوا الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين، لمناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، وبعد الهبوط للدرجة الأولى.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن النفيعي في الكواليس يحاول البحث عن مخرج للورطة والعزلة التي يجد نفسه فيها حاليًا، في ظل مطالبات رسمية وجماهيرية أهلاوية برحيله وكامل إدارته وكل شخص ارتبط بالعمل معه خلال هذا الموسم الكارثي على الأهلي.

ونقلت عن مصدر داخل النادي بأن كل لاعب من لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين الدوليين، يدرسون عقودهم مع النادي في محاولة للبحث عن طريق للخروج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.