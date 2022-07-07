نادي الهلال السعودي يطلب 20 مليون يورو لبيع نجم الفريق

كشف موقع ”Lance“ البرتغالي أن إدارة نادي الهلال السعودي أبلغت نادى بوتافوغو البرازيلي بعد بضع محاولات، للتعاقد مع ماتيوس بيريرا لاعب الهلال، أنها لن تقبل بأقل من 100مليون ريال برازيلي لبيع اللاعب.

وقال الموقع إن بيريرا يرحب بالانتقال لبوتافوغو، وإنه في حالة موافقة الفريق البرازيلي على عرض الهلال فسيكون بيريرا أغلى لاعب يتم التوقيع معه في تاريخ كرة القدم البرازيلية، ولكن هذا الأمر مستبعد تماما.

وانضم بيريرا للهلال في صيف 2021، وسط اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية للحصول على اللاعب، قادما من وست بروميتش ألبيون، في صفقة قدرت بنحو 18 مليون يورو.

ويلعب بيريرا صاحب الـ26 عاما، في مركز الوسط الهجومي، ولعب سابقا لنادى سبورتينغ لشبونة في 2010، وخلال تواجده مع النادي البرتغالي أعير لعدة أندية، مثل: تشافيس، ونورنبرغ، ووست بروميتش ألبيون.

وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2022، وأخيرًا الدوري السعودي للمحترفين 2022.

وتوج الهلال، هذا الموسم بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في التاريخ، والبطولة الـ65 في تاريخه.

ميشيل لن يرحل

في سياق متصل فجر البرازيلي ميشيل، لاعب الهلال، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رغبته في العودة إلى اللعب بالدوري البرازيلي.

وأعلن ميشيل الذي يقضي إجازته حاليا في بلاده، بشكل واضح في تصريحات تلفزيونية، أن رغبته الحقيقية هي عدم العودة للدوري السعودي مرة أخرى.

وكشف موقع ”bolavip“ أن ميشيل لم يتأقلم مع كرة القدم السعودية، ويريد العودة إلى البرازيل، وأن هذا هو السبب الرئيس في رغبته في العودة.

وأكد اللاعب أنه يمتلك بالفعل عرضين من البرازيل، لكن الأولوية دائمًا ستكون لفلامنغو في حال أراد ضمه، خاصة أنه وعد مسؤولي النادي بالعودة، لكنه دون شك سيعود لاستكمال عقده مع الهلال أولا.

ومن المؤكد أن الهلال لن يسمح بمغادرة ميشيل لعدة أسباب أبرزها، أن النادي حاليا ممنوع من التسجيل لفترتين؛ ما يعني عدم قدرته على تعويض اللاعب بصفقة أخرى، ومن غير المرجح أن يتم السماح لنادي الهلال بالتسجيل هذا الصيف.

وهناك سبب آخر يجعل خروج اللاعب صعبا، هو تألقه في نهاية الموسم، وبِدء ظهور عملية تأقلمه مع الفريق بشكل واضح خاصة مع المدرب رامون دياز الذي جدد عقده أخيرا.

ويستعد الهلال لموسم قادم قوي في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد، وسعْي المنافسين المحليين لإبرام صفقات والتعاقد مع مدربين كبار.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع 8.