أزمة بين عبدالعزيز المريسل ومحمد البكيري

نشبت أزمة بين الإعلامِيَّيْن السعوديين، عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، ومحمد البكيري المنتمي لنادي الاتحاد على خلفية تغريدة للمريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ودخل المريسل في خلافات مع عدد من الإعلاميين المنتمين لنادي الاتحاد منذ انتقال عبدالرزاق حمدالله لوصيف الدوري السعودي، والخلافات التي نشبت بين النصر واللاعب والاتحاد، ووصلت إلى ساحات القضاء والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم.

كانت صحيفة الرياضية السعودية، كشفت أمس الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يلزم نادي النصر بدفع 33 مليون ريال سعودي بعد فسخ عقد حمدالله.

غرد المريسل ”أقدم عرضا لإعلام وهوامير الاتحاد، اذا كسب حمدالله قضيته مع النصر الموجودة في الاحتراف أسكر حسابي بالتويتر نهائيا ولا أفتحه حتى يتم إلغاؤه، واذا النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائيا ولايفتحونها حتى يتم إلغاؤها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 الف ريال سعودي لمنصة إحساب، من يقول تم؟“.

الرجل اللي يتحدى على شنبه . واخرتها الرجال يخلونه يحلقه. لا عاد يسترجل عليهم.🤫#تدل_دربها pic.twitter.com/DBqkF6mZK5 — محمد البكيري (@m_bukairy) July 6, 2022

وغرد البكيري ”الرجل اللي يتحدى على شنبه. وآخرتها الرجال يخلونه يحلقه. لا عاد يسترجل عليهم“.

كان المريسل حلق شاربه بسبب رهان خاسر على إحدى مباريات الاتحاد هذا الموسم.

وعاد المريسل للتغريد “ الاستاذ اللي يتحدى تلميذه واخرتها تلميذه يجندله هو واخوياه ويخسرهم حلم سنوات طويلة، لا عاد يسترجل حتى على نفسه، اذا على المراجل، انت تعرف اني ارجل منك وبمراحل، اعرف انك تتألم انني تجاوزتك، لكن هذه سنة الحياة، عشان كذا المرجلة كايدة عليك مو بس المهنية“.

الاستاذ اللي يتحدى تلميذه و اخرتها تلميذه يجندله هو و اخوياه و يخسرهم حلم سنوات طويلة

لا عاد يسترجل حتى على نفسه #تدل_دربها — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2022

كان المريسل وصف البكيري سابقا في إحدى التغريدات أنه استاذه.

وتابع ”ما أبي وجع رأس، هزمت اعلام الاتحاد بشأن تحقيق الدوري والفارق 11 نقطة عن الهلال، والان سأهزمهم بشأن قضية النصر مع حمدالله عندك شي تقدم اعلامياً ما عندك شي

أجلس في الزاوية و تفرج كيف أجندل أصحابك اعلامياً“.

تصويت :

بنظرك كمشجع مين اللي اعطي الثاني على راسه ؟

هل البكيري ام المريسل ( بدون مجاملات ) كن منصف.

أنا بالنسبة لي تعادل وتنتظر جولة قادمة حاسمة. pic.twitter.com/DTaJLkNhS9 — مُـلهِم (@Mulhem80) July 6, 2022

ورد البكيري مجددا ”صاااااح من اول جلدة ! اجل.. خل المراجل لاهلها“.

وعلق الإعلامي سعود الصرامي على خلافات إعلاميي النصر والاتحاد ”من ”نعم “ الله ،،

على الهلال، أنه “ أوجد “ جيلاً اتحادياً ونصراوياً ،، تفرغوا لصناعة المشاحنات وتغذيتها دون احترام للإرث التاريخي والأزلي الذي يجمعهما، ففاز الهلال بكل البطولات وترك للنصر والاتحاد العراك الكلامي والصراع القانوني،، فخرج الأصفران بموسم “ صفري ”؟.