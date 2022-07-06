الرياضية: "فيفا" سيلزم النصر بدفع 33 مليون ريال سعودي لعبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ سيصدر حكمه في قضية نادي النصر السعودي ضد عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النصر سيدفع غرامة لصالح حمدالله.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه، إن قضية نادي النصر وشكواه ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد تصل إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت نقلا عن مصادرها أن الحكم في القضية سيصدر خلال الأسبوع الجاري.

عبدالعزيز المريسل يراهن على غلق حسابه في تويتر بسبب عبدالرزاق حمدالله https://t.co/uLPWSax0sb pic.twitter.com/5ifPtjs5ig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وكشفت الصحيفة عن مطالب كل طرف، حيث يطالب النصر بـ9.5 مليون يورو المتبقي من عقد حمدالله في الموسم الماضي، إضافة إلى تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو، ثم قامت إدارة ”العالمي بطلب 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني.

وعلى الجانب الآخر، طلب حمدالله من النصر 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده.

وأشارت إلى أن الحكم المتوقع صدوره الأسبوع الجاري هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع تعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع، يتحمله المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات في فيفا.

وشددت الصحيفة على أن الحكم سيصدر دون النظر في التسجيلات بسبب تقديمها بعد إغلاق باب المرافعات، ولن يتم النظر فيها كدليل إلا في حالة الاستئناف أمام “كاس”.

بداية الأزمة

في 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وعقب الانضمام للاتحاد قام النصر برفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده، مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.