لاعبو الأهلي يرفضون الاجتماع مع ماجد النفيعي ويدرسون عروض الرحيل

رفض لاعبو النادي الأهلي السعودي الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين، لمناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، وبعد الهبوط للدرجة الأولى.

ويعاني الأهلي السعودي أوقاتا عصيبة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، بعدما تعادل سلبيا مع الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 32 نقطة.

ونشرت صحيفة ”المدينة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن النفيعي في الكواليس يحاول البحث عن مخرج للورطة والعزلة التي يجد نفسه فيها حاليًا، في ظل مطالبات رسمية وجماهيرية أهلاوية برحيله وكامل إدارته وكل شخص ارتبط بالعمل معه خلال هذا الموسم الكارثي على الأهلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل النادي بأن كل لاعب من لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين الدوليين، يدرسون عقودهم مع النادي في محاولة للبحث عن طريق للخروج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل العروض التي وصلت إلى بعضهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ماجد النفيعي رئيس الأهلي السعودي يطالب أعضاء إدارته بعدم تقديم استقالاتهم https://t.co/27VbzT4xGg pic.twitter.com/2QDNo2dH3d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 5, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن أبواب النادي ما زالت مغلقة منذ إعلان هبوط فريق الكرة الأول إلى دوري الدرجة الأولى، مع غياب تام لكل مسؤولي الأهلي.

تزامن ذلك مع حالة الصمت المتواصل لحسابات المركز الإعلامي للأهلي على كافة وسائل التواصل الاجتماعي منذ مباراة الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

يذكر أن النفيعي تولى منصبه يوم 4 مايو 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة، خلفًا لـ“عبدالإله مؤمنة“.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.