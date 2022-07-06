حسين المقهوي لاعب الأهلي السعودي: من الأفضل أن تغادر الإدارة لأنها لا تفهم شيئا في كرة القدم

وجه حسين المقهوي لاعب النادي الأهلي السعودي هجومًا ناريًا ضد مجلس الإدارة، برئاسة ماجد النفيعي؛ بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

ووصف حسين المقهوي مجلس إدارة النادي الحالي بـ“الفاشل“، والذي لا يفهم شيئًا في كرة القدم.

ويعاني الأهلي السعودي أوقاتًا عصيبة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، بعدما تعادل سلبيا مع الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وقدم حسين المقهوي، الشكر إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مساندتهم الكبيرة طوال الموسم على الرغم من تراجع النتائج.

وكتب المقهوي عبر حسابه بتطبيق ”سناب شات“ قائلا: ”أنا حزين مثل الجماهير على الوضع الذي وصل إليه النادي مع هذه الإدارة التي لا تفقه شيئا في كرة القدم“.

وأضاف: ”من الأفضل لهذه الإدارة الرحيل ومنح الفرصة لأشخاص آخرين، يستطيعون إنقاذ هذا الكيان الكبير“.

واختتم: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أوصل النادي الأهلي إلى هذا الوضع“.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

يذكر أن ”النفيعي“، تولى منصبه، يوم 4 مايو 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة، خلفًا لـ“عبدالإله مؤمنة“.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي، التي يهبط بها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي، رئيس النادي، بمنصبه.