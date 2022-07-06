سبب إدراج الدوري السعودي ضمن تحذيرات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان وعدة دول أخرى بسبب ما وصفه بـ“انتهاكات تعاقدية ممنهجة وواسعة النطاق“.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في أبريل نيسان، إن الأندية التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة أدنى.

وكان تشونغقينغ أثليتيك أحدث فريق ينهار بسبب الديون المتزايدة.

🚨 Transfer window warning 🚨 Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in: 🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey — FIFPRO (@FIFPRO) July 5, 2022

وانسحب تشونغقينغ من الدوري الصيني الممتاز وقرر تجميد نشاطه بسبب زيادة الديون في مايو آيار قبل عشرة أيام من بداية الموسم الجديد.

ووجه لاعبو الفريق رسالة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يتلقوا رواتبهم.

وقال اتحاد المحترفين في بيان اليوم الأربعاء، إن عدم دفع الرواتب من المشاكل المتكررة في الجزائر والسعودية ورومانيا وتركيا، بينما تتوقف أندية في الدرجة الثانية في اليونان عن العمل دون الوفاء بالديون.

ورغم التعاقدات الكبيرة التي تبرمها أندية الدوري السعودي، تبقى أزمة عدم الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها قائمة، ما عرض كثيرا من الأندية السعودية للمنع من التسجيل لفترات.

وتقوم الأندية السعودية في الغالب بتسوية أزماتها المالية مع اللاعبين والمدربين في حال صدور قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.

وتساءل كثيرون عن سبب إدراج أندية الدوري السعودي بين أندية الدول السبعة التي صدر بشأنها تحذيرات، فبحسب بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، يعود الامر إلى تكرار عدم دفع رواتب اللاعبين.

وخلال الأعوام الأخيرة قامت الحكومة السعودية بخطوات واسعة تجاه تحسين الأداء المالي للأندية كإقرار قوانين اللعب المالي النظيف، والحوكمة، وتحميل رؤساء الأندية مسؤولية عدم الوفاء بالعقود.

ويعتبر الدوري السعودي حاليا، الأقوى عربيا والأكثر متابعة.