سبب إدراج الدوري السعودي ضمن تحذيرات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان وعدة دول أخرى بسبب ما وصفه بـ“انتهاكات تعاقدية ممنهجة وواسعة النطاق“.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في أبريل نيسان، إن الأندية التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 ديسمبر كانون الأول سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة أدنى.

وكان تشونغقينغ أثليتيك أحدث فريق ينهار بسبب الديون المتزايدة.

🚨 Transfer window warning 🚨

Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:

🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey

— FIFPRO (@FIFPRO) July 5, 2022