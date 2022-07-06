النصر السعودي يبدأ اتصالاته للتعاقد مع بيانيتش

كشفت شبكة ”Relevo“ أن نادي النصر السعودي بدأ اتصالاته بالفعل للتعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن ”النصر مهتم بالتعاقد مع بيانيتش، لأن مدرب الفريق الجديد رودي غارسيا عمل سابقا مع اللاعب البوسني في روما، ويملك علاقة جيدة معه“.

وأضافت: ”كما أن لاعب برشلونة السابق جوران فوسيفيتش تواصل مع بيانيتش من أجل الانتقال للنصر السعودي بناء على طلب غارسيا“.

وأشارت إلى، أن ”الدوري الأمريكي هو احتمال آخر ممكن لبيانيتش للرحيل عن برشلونة“.

Contacto del Al Nassr 🇸🇦 por Pjanic. 🗣 Petición de Rudi García, que ya lo dirigió en la Roma. Relación excelente. 🔛 Además, el secretario técnico es Goran Vucevic, ex del Barça y muy bien conectado con el club. 🇺🇸 La MLS, destino alternativo.@relevo — Hugo Cerezo (@hugocerezo) July 6, 2022

وسبق أن أشرف رودي غارسيا على تدريب اللاعب البوسني حينما كانا يعملان سويا في روما الإيطالي من 2013 لـ2016.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ32 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

لاعب الوسط صاحب الـ32 عامًا لعب لعدة أندية في أوروبا، فرنسية وإيطالية وإسبانية وتركية، منها ليون، روما، يوفنتوس، برشلونة وبيشكتاش.

وقضى بيانيتش الموسم الماضي معارًا من البرسا لبيشكتاش التركي، شارك خلاله في 26 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

أما مع برشلونة، فقد شارك في 30 مباراة فقط، خلال موسم 2020-21، ثم تمت إعارته للنادي التركي في الموسم التالي.

وأنهى النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث بـ61 نقطة بفارق ست نقاط عن الهلال المتوج باللقب.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر نادي النصر السعودي، في نهاية الشهر الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية بناء على اختيار المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا.