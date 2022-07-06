الأهلي السعودي يسعى للاستغناء عن خدمات البرازيلي دانكلير بيريرا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي قررت الاستغناء عن خدمات البرازيلي دانكلير بيريرا، مدافع الفريق، بعد هبوط ”الراقي“ لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

ويعاني الأهلي السعودي أوقات عصيبة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، بعدما تعادل سلبيا مع الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 32 نقطة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، فإن ”إدارة النادي ستوقع مخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي خلال الأيام المقبلة من أجل إنهاء العقد بين الطرفين، الذي تبقى فيه موسم واحد“.

وتعاقد الأهلي مع دانكلير بداية الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، لكن بعد التقارير الفنية، التي قُدِّمت عن اللاعب، وأكدت عدم استفادة الفريق الفنية منه، تقرَّر إلغاء عقده مع النادي.

وغاب اللاعب عن الفريق لفترة طويلة بسبب إصابته بكدمة في الركبة، وتمزق للرباط الداخلي.

البرازيلي انضم للفريق الجداوي في صيف 2021، وكان من المقرر أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2022-23.

وشارك دانكلير في 25 مباراة بالدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وهبط الأهلي بصحبة الفيصلي والحزم إلى دوري “يلو” بعد احتلال المراكز الثلاثة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/22.

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العديد من التقارير أوضحت أخيرا أن الأهلي حسم بالفعل قراره بشأن اللاعبين المحليين، إذ قررت الإدارة عدم التفريط بأي لاعب مرتبط بعقد مع الفريق للحاجة إليهم في دوري يلو الموسم المقبل.

وأوضحت أن ”الراقي“ لن يفتح الباب لبيع أي لاعب محلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث سيكون هناك تقرير فني مع بداية الموسم المقبل سيتحدد على ضوئه أسماء اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم.

وأضافت أن الإدارة في جدة فتحت خطوط اتصال مع اللاعبين الأجانب لمعرفة مدى رغبتهم في البقاء مع الفريق من عدمها، ومن ثم ستحدد بناءً على ذلك موقفهم من البقاء أو الرحيل.

يذكر أن التقارير الصحفية المتابعة للأهلي أكدت خلال اليومين الأخيرين وجود اتصالات مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق خلال موسمه المقبل في دوري يلو.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد نجح في قيادة الفتح للصعود منه عام 2009 وبعد 4 سنوات حقق معه الإنجاز المذهل بالفوز بدوري المحترفين.