سبب رغبة ميشيل مهاجم الهلال بعدم العودة إلى السعودية

أعلن البرازيلي ميشيل ديلغادو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن رغبته الحقيقية بعدم العودة للدوري السعودي مرة أخرى.

وكشف موقع ”bolavip“ أن ميشيل لم يتأقلم مع كرة القدم السعودية، ويريد العودة إلى البرازيل.

وأكد اللاعب أنه يمتلك بالفعل عرضين من البرازيل، لكن الأولوية دائمًا ستكون لنادي فلامنغو حال أراد ضمه.

وأسعد نادي الهلال السعودي جماهيره بإعلان ضمه رسميًا، للبرازيلي ميشيل ديلغادو مهاجم فريق فلامنغو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وجاءت الصفقة تعويضًا لرحيل مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي غوميز بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل كأس العالم للأندية.

وساهم ديلغادو في تتويج نادي الهلال بالدوري بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد الفوز على الفيصلي، بهدفين مقابل واحد، في الجولة الأخيرة.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع 8.