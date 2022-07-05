ميشيل نجم الهلال: لدي عروض وأرغب في العودة للبرازيل والأفضلية ستكون لنادي فلامنغو

كشف البرازيلي ميشيل ديلغادو، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن رغبته في العودة للدوري البرازيلي حيث يمتلك بالفعل عرضين هناك.

وانضم ميشيل ديلغادو إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي.

ميشيل، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل 3 أهداف، وصنع 4 أخرى، في 19 مباراة رسمية مع الهلال، في مختلف المسابقات.

وأشار موقع ”bolavip“ في تقريره عن اللاعب، إلى ”أنه يبدو أن ميشيل لم يتأقلم مع كرة القدم السعودية ويريد العودة إلى البرازيل“.

وقال ميشيل في تصريحات نقلها موقع ”bolavip“، اليوم الثلاثاء: ”هناك حقيقة واحدة فقط حاليًا، أريد أن أعود إلى البرازيل، لدي بالفعل عرضان، ولكن الأولوية دائمًا ستكون لنادي فلامنغو حال أراد ضمي، ولم أشتر تذكرتي بعد للعودة إلى الهلال“.

وكان ديلغادو، قد قال في تصريحات سابقة نقلها حساب ”ViVA SPORT“: ”أريد العودة للبرازيل كل يوم، فالبرازيل هي البرازيل بأجوائها المجنونة والمختلفة عن العالم أجمع“.

سعد الشهري: الهلال هو النادي الأكبر في السعودية https://t.co/6eEAkis4Zm pic.twitter.com/g1sA5hfe5J — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 5, 2022

وساهم ديلغادو في تتويج نادي الهلال بالدوري بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد الفوز على الفيصلي، بهدفين مقابل واحد، في الجولة الأخيرة.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزًا 21 هدفًا، وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوّج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، ”السودا أمريكانا“ موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.