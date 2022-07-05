ما الشرط الذي منع بتال القوس من إجراء لقاء تلفزيوني مع هاسي مدرب الأهلي السابق؟

كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس، عن الشرط الذي منع بيسنيك هاسي، مدرب النادي الأهلي السعودي السابق، من الظهور معه في برنامجه، للحديث معه عن الفترة التي قضاها في قيادة ”الراقي“، والتي شهدت تراجعا كبيرا في الأداء قادت الفريق لمؤخرة جدول دوري المحترفين ثم الهبوط لـ“دوري يلو“.

وطلب أحد المغردين عبر تويتر، من بتال القوس البحث عن هاسي وتوجيه سؤال له عن الأزمات التي أدخل فيها الأهلي وتسببت في هبوطه لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وهو ما استدعى بتال القوس للرد، موضحا، أن ”هاسي قبل الظهور بالفعل في لقاء إعلامي بشرط أن لا يتم توجيه أي سؤال عن الأهلي، لذلك رفض طلبه وتم إلغاء اللقاء“.

هاسي وصل الأهلي بداية الموسم الماضي بعد تجربته الناجحة مع الرائد، ولكنه خيب كل الآمال وحظي بموسم سيئ جدا مع الفريق خرج خلاله من كأس الملك، لتقرر إدارة الأهلي في شهر مارس إقالته، وعين روبرتو سيبولدي بدلا منه لكن الوضع لم يتحسن أبدا وانتهى المطاف بهبوط الفريق لـ“دوري يلو“.

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات.

ووفقا للعديد من التقارير فإن إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي بدأت التخطيط للموسم المقبل الذي سيقضيه الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد حلوله في المركز الـ15 من جدول ترتيب دوري المحترفين لموسم 2021-2022 وهبوطه.

وأشارت تقارير إلى أن المدرب التونسي فتحي الجبال هو المرشح حاليا لقيادة ”الراقي“ الفترة المقبلة.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السعودي من خلال عمله في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى لمدة تقترب من 20 عاما، وقد بدأ كمساعد مدرب مع نادي سدود عام 2003 وبعدها أصبح مديرا فنيا للعديد من الأندية مثل نجران والنجمة والحزم وهجر لكن نجاحه الأكبر يبقى مع الفتح.

الجبال سبق له أن عمل مع الأهلي لمدة قصيرة جدا، حيث قاده في مباراتي دور الـ16 أمام السد القطري من دوري أبطال آسيا 2018 بالإعارة من الفتح، وقد عاد لناديه بعد أن تعادل في المواجهة الأولى 2-2 وخسر الثانية 2-1 ليودع البطولة.