سعد الشهري: الهلال هو النادي الأكبر في السعودية

قال سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي إن نادي الهلال هو ”الأكبر“ داخل المملكة العربية السعودية بين الأندية.

ويرى الشهري أن الهلال –المُلقب بالزعيم“ هو ”النادي الأكبر“ والذي دائمًا مع يصدر المواهب الشابة للمنتخبات.

وقال الشهري في حواره مع صحيفة ”الرياضية“ السعودية في تعليقه على عدم الزج بلاعب هلالي في بعض الأحيان: ”أحيانًا بعض الأندية الكبيرة ما تعطي فرص للاعبين الصغار بحكم جودة النجوم الموجودين فيها، فتجد اللاعبين يكونون في الأندية الأصغر، وهنا المنتخبات تتغذى من الأندية الأصغر وليس من الأندية الكبيرة، ونادي الهلال بحكم أنه النادي الأكبر، والذي فيه دائمًا نجوم في بعض الفترات والحالات، وكان الهلال كله نجوم كبار من الصعب إن يجد اللاعب الصغير فرصة“.

وأوضح: ”عندنا لاعبون في كأس آسيا الأخيرة من نجران والفيصلي، و 2 من الفتح، والأمور هذه بالنسبة لنا أمور فنية، لاعب يعطيني من الطبيعي جدًا أن يكون موجودًا، قد يكون هناك كلام سابق وفي الفترة الماضية، وكان علينا كمنتخب أولمبي أو حتى منتخب شباب صعب أن نستقطب أي لاعبين من ناد جماهيري أو ناد كبير“.

وقاد سعد الشهري المنتخب الأولمبي السعودي تتويج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في أوزبكستان.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان، منتخب البلد المضيف، بنتيجة 2/0.

وقاد الشهري المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، بعد وصوله إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بتجاوزه عقبة تايلاند في ربع النهائي بنتيجة هدف، ثم التفوق على أوزبكستان بهدف أيضًا في نصف النهائي، قبل الخسارة أمام كوريا في النهائي، ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو ويشارك في 3 مباريات خسرها جميعًا في مرحلة المجموعات أمام ساحل العاج بنتيجة 1 – 2، ثم ألمانيا بنتيجة 2 – 3، وأخيرًا ضد البرازيل بنتيجة 1 – 3.