ماجد النفيعي رئيس الأهلي السعودي يطالب أعضاء إدارته بعدم تقديم استقالاتهم

ألقت صحيفة ”الوطن“ السعودية، الضوء على كواليس اجتماع عقده ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة، عقب هبوط ”الراقي“ إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اجتماعًا عُقد عن بُعد بين رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، طالب من خلاله ”النفيعي“ أعضاء إدارته بالاستمرار وعدم تقديم استقالاتهم.

وأوضحت أنه تفاجأ من ردة فعلهم برفضهم الاستمرار، قبل أن يصدر قرارًا بإقالة المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي موسى المحياني.

وكان نائب الرئيس محمد الديني، وعضو مجلس الإدارة رائد آل زومة، تقدّما باستقالتيهما بشكل رسمي لرئيس النادي، ولكن ”النفيعي“ ما زال يحاول إقناعهما بالاستمرار، مؤكدًا لهما أن تحسينات ستطرأ على بيئة العمل، وأن النادي سيشهد دعمًا ماليًا قويًا خلال الأيام المقبلة.

حقيقة رحيل ماجد النفيعي وموسى المحياني عن الأهلي السعودي https://t.co/e8MOPcH8jr pic.twitter.com/0L9MlaaEdO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“، قالت إن عددًا من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي قرروا التحرك للمطالبة برحيل النفيعي عن منصبه.

ويستهدف أعضاء الأهلي الذهبيون التواصل مع وزارة الرياضة في السعودية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، للمطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي للنادي بناءً على رغبة مشتركة من قبل الجماهير واللاعبين السابقين في النادي، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية.

وطلب أعضاء الأهلي الذهبيين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هبوط النادي للدرجة الأولى، مع تعيين مجلس إدارة جديد.

فيما ذكرت ”قناة 24“ الرياضية، أنه ”لا صحة لما يتداول عن نية ماجد النفيعي وموسى المحياني تقديم استقالتيهما من النادي الأهلي“.

ويخطط ماجد النفيعي للتواجد مع الأهلي، في الموسم المقبل، لإعادة الفريق للدوري السعودي للمحترفين من جديد.

يذكر أن ”النفيعي“، تولى منصبه، يوم 4 مايو 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة، خلفًا لـ“عبدالإله مؤمنة“.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي، التي يهبط بها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي، رئيس النادي، بمنصبه.