ما تطورات حالة عمر الغامدي الصحية؟

كشف عبدالله الواكد، لاعب المنتخب السعودي السابق، عبر حسابه على تويتر، تطورات الحالة الصحية لنجم الهلال السابق عمر الغامدي.

ويرقد الغامدي في المستشفى منذ بضعة أسابيع، حيث أجرى عملية قسطرة في القلب.

الحمدلله تطمنا على الغالي@gamdi66 حالته الصحية في تحسن وبإذن الله نفرح بخروجه من المستشفى شكرًا للدكتور @falghofaili المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية على رعايته ومتابعته لجميع المرضى الله يوفقك ويكتب لك الآجر — عبدالله الواكد (@AlwakedAbdulah) July 3, 2022

وغرد الواكد عبر تويتر: ”الحمد لله تطمنا على الغالي عمر الغامدي، حالته الصحية في تحسن وبإذن الله نفرح بخروجه من المستشفى شكرًا للدكتور فهد الغفيلي، المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية على رعايته ومتابعته لجميع المرضى الله يوفقك ويكتب لك الأجر“.

وكان الإعلامي حامد القرني قد أشار إلى أن عمر الغامدي أجرى عملية قسطرة في القلب.

وكتب حامد القرني عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قبل عدة أيام: ”عمر الغامدي أجرى بالأمس عملية قسطرة بالقلب ولله الحمد أموره الصحية في تحسن، دعواتكم لأحد أهم اللاعبين في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي اللي هو ومحمد الشلهوب فقط حققا كل البطولات السعودية (المؤسس، الدوري، كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس الاتحاد السعودي، كأس السوبر).

وتصدر اسم عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، عناوين الصحف ووسائل الإعلام في السعودية، بعد أن تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

الله يجزاك خير ويكتب أجرك ويكتب لعمر الشفاء وجميع مرضى المسلمين اللهم امين — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) July 4, 2022

وقبل بضعة أسابيع كتب الغامدي: ”أمرّ بعارض صحي أسأل الله لي ولكم السلامة لا تنسونا من دعواتكم لا حرمكم الله الأجر“.

وأُدخل الغامدي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض، حيث انتشرت عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض.

وعمر الغامدي يبلغ 43 عاما، وهو لاعب سعودي سابق للهلال والمنتخب السعودي، ولعب عمر الغامدي في مسيرته الكروية مع ناديين سعوديين: الأول نادي الهلال، من العام 1998 إلى 2010، حيث برز اسمه كأحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط المدافع.