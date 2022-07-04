حقيقة أزمة محمد أبوجبل ونادي النصر السعودي

نفى مصطفى أبوجبل شقيق محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك ما تردد عن وجود أزمة مع نادي النصر السعودي.

وأعاد مصطفى أبوجبل تغريدة عبر ”تويتر“ ”كُتب فيها: ”عاجل، الإعلامي خالد الغندور.. ”محمد أبوجبل يطالب النصر السعودي بقيمة العقد كاملا، حيث إن اللاعب وقع لمدة 3 سنوات وتسلم قيمة أول موسم كاش كاملا، لكن النصر أبلغه بأنه لا يريد استرداد قيمة أول موسم مقابل فسخ العقد واللاعب رفض“.

غير صحيح ولم ولن يحدث كلام غير منطقي @mohmedabogabal @almahdinawaf pic.twitter.com/SzH83QeHnO — mostafa abo gabal (@moabogabal) July 4, 2022

وكتب شقيق أبوجبل: ”غير صحيح ولم ولن يحدث كلام غير منطقي“.

وعلى مدار الأشهر الماضية، ارتبط محمد أبوجبل بالانتقال لنادي النصر، وسبق أن كشفت مصادر في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ أن مسؤولا كبيرا من النصر تفاوض بالفعل مع شقيق الحارس أبوجبل.

ووفقا للمصادر، فإن النصر عرض مليون دولار راتبا سنويا للاعب، لكن أبوجبل يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار سنويا، كما كانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية قد أكدت أن إدارة النصر توصلت لاتفاق نهائي مع الحارس الدولي المصري محمد أبوجبل؛ من أجل الانضمام إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أبوجبل سابقا عن أنباء تداول وكلاء للاتفاق مع إدارة النصر للتعاقد معه، قائلا: ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبوجبل فقط“.

لكن في الأيام القليلة الماضية ارتبط النصر بالتعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نابولي.