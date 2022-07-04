رسميا.. نونو سانتو مدربا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، تعيين المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين اليوم الإثنين.

وكتب الاتحاد في حسابه على تويتر أنه تعاقد مع نونو حتى 2024.

السيد نونو سانتو مدرباً لكتيبة النمور ✍️ pic.twitter.com/Rdxn4Zgm81 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

كما أعلن نادي الاتحاد، رسميا، رحيل مدربه الروماني كوزمين كونترا.

وكتب الاتحاد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”شكرا كوزمين كونترا“، ونشر لقطات فيديو للمدرب إلى جانب صورة أخرى وكتب الرسالة ذاتها باللغة الإنجليزية لكن دون الحديث بشكل واضح عن رحيله.

🎥| شكراً كوزمين كونترا 🤝 pic.twitter.com/pwJvq0Ckc6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

وأهدر الاتحاد تقدمه بفارق كبير من النقاط وخسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة وبفارق نقطتين عن الهلال البطل.

وصنع نونو (48 عاما) شهرته مع ولفرهامبتون على مدار أربع سنوات، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى توتنهام هوتسبير لكنه لم يستمر طويلا وترك منصبه بسبب تراجع النتائج.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أطول رحلة تدريبية لنونو سانتو كانت مع وولفرهامبتون وقاد الفريق في 199، كما درب ريو آفي البرتغالي في 80 مباراة، وفالنسيا في 62 مباراة، مقابل 49 مباراة مع بورتو، و17 مع توتنهام.

🎙 نونو سانتو يوجه رسالة إلى جمهور #الاتحاد السعودي : "وعدي لكم .. سنجعلكم فخورين ". pic.twitter.com/Ae5DcEdjRC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

ولا يملك نونو سانتو أي لقب مع الأندية التي قادها باستثناء بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) مع وولفرهامبتون موسم 2017/2018.

ووفقا للإعلامي علاء سعيد، فإن نونو سيحصل على ما يقرب من 8 ملايين يورو مقابل تدريب الاتحاد.

وبدأ نونو اسبيريتو سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.

وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عاما في 2014 لتدريب نادي فالنسيا الإسباني، وفي 2017 انتقل لتدريب بورتو، وولفرهامبتون واندررز، توتنهام هوتسبير في 2021.

وفي الموسم الماضي احتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد العميد 65 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال البطل، وقد حقق الاتحاد الفوز 20 مرة، مقابل التعادل 5 مرات، وخسر 5 مرات.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين ودع الاتحاد مع دور نصف النهائي بعد الخسارة 0/1 أمام الفيحاء الذي فاز باللقب بفوزه في المباراة النهائية على الهلال بضربات الترجيح.

ومن المتوقع أن يتعاقد الاتحاد خلال الأيام المقبلة مع لاعب الوسط الدولي السنغالي شيخو كوياتي، الذي انتهى تعاقده مع كريستال بالاس في 30 يونيو الماضي.