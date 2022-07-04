حقيقة رحيل ماجد النفيعي وموسى المحياني عن الأهلي السعودي

نفت ”قناة 24 الرياضية“ ما تردد عن رحيل ماجد النفيعي وموسى المحياني عن النادي الأهلي السعودي.

وقالت القناة إنه لا صحة لما يتداول حاليا عن نية ماجد النفيعي وموسى المحياني تقديم استقالتيهما من النادي الأهلي.

من هو المدرب الذي يفاوضه ماجد النفيعي لقيادة الأهلي في دوري يلو؟ https://t.co/T4ihHPWMcC pic.twitter.com/iUzVP2cRen — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وتردد أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي وموسى المحياني سيستقيلان من النادي، قبل أن يتم نفي هذه الأنباء.

ويتعرض ماجد النفيعي لانتقادات حدة بعد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، الذي حقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات.

واحتل الأهلي المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في الدوري السعودي للمحترفين، وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز 6 مرات فقط، وتعادل 14 مرة، وخسر 10 مرات.

"سحب المتورطين في القضايا وملفات اللاعبين والمدربين".. أحمد الشمراني: الأهلي "منشأة منكوبة" وإن ترك سيأخذ مسار أكثر سوءا

https://t.co/r2thigZGyk pic.twitter.com/D9j431TwdO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

عمل خير أخلاقي

وقبل أيام قال الصحفي الرياضي أحمد الشمراني إن النادي الأهلي تعرض لـ ”عمل غير أخلاقي“، وإن إدارة ماجد النفيعي رئيس النادي أطلقت رصاصة الرحمة.

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية: ”أعتقد أن الإدارة الحالية هي خلاصة كل التراكمات الماضية، في الثلاث سنوات الأخيرة كان الأهلي تحت ”عمل غير أخلاقي“ من حيث التعاقدات والتخلص من النجوم، واليوم من أطلق رصاصة الرحمة على النادي هي إدارة ماجد النفيعي بقيادة فريق عمله الذي لا أعرف كيف اختاره“.

وأضاف الشمراني: ”كان بإمكان الأهلي أن يبقى ويحتل مركزا جيدا، لكن الاستقطابات كانت سيئة، تخيل فريق يستغني عن 6 لاعبين أجانب، ويبقى عمر السومة فقط، ويجلب 6 لاعبين آخرين، ويبقى منهم 5، وكل الستة لا يقارنون بلاعب واحد من الذين استغنى عنهم“.

وأتم: ”ناهيك عن مسألة ”تطفيش“ كثير من النجوم، تخيل أن الأهلي بعد أن كان بيئة تستقطب الجميع، بات الكل يرفض أن يأتي للأهلي، بسبب النتائج وبسبب ما يسمع، للأسف بدل ما يخرج المسؤول الأهلاوي يتحدث عن أمر ما يحتفي به الأهلاويون، يخرج في البرامج الرياضية ويقدم الأهلي على أنه بلا إدارة ولا عمل ولا مستقبل“.

وواصل: ”الحديث الأخير لماجد النفيعي بمثابة حديث الصدمة وأقول إنه بهذا التصريح أطلق النار على قدميه، تخيل الجمهور غير مصدق ومصدوم، ولا يقبل موسى المحياني ولا يقبل وجوده، وهو (ماجد النفيعي) يقول إن اللاعب مستمر، أنت يا ماجد تتحدى من؟“.

وختم الشمراني: ”بالنسبة لجمعية الأهلي، بكامل مكونها باتت جزءا من المشكلة، العمل في الأهلي غير منظم، تخيل أن نبدأ الموسم بإدارة، ومنتصف الموسم بإدارة، ونهاية الموسم بإدارة، في ثلاث سنوات أدار الأهلي ما لا يقل عن 5 إدارات، وأدار الأهلي 4 أو 6 مدربين فنيين، و4 أو 5 مشرفين، وغادر ما لا يقل عن 28 لاعبا أجنبيا وسعوديا، أعتقد أن العمل داخل الأهلي عمل تدميري ولا يبنى عليه نجاح“.