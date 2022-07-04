منار شاهين: لو طُرد تاليسكا أمام الأهلي لما هبط الفريق (فيديو)

ألقى الإعلامي الرياضي منار شاهين، الضوء على أزمة النادي الأهلي السعودي وهبوطه لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، مستعيدًا لقطة كان بطلها البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في المراحل الأخيرة بالمسابقة.

وشهدت مباراة الأهلي والنصر، بالجولة الـ28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لمثله.

وقال منار شاهين، في تصريحات تلفزيونية: ”التحكيم كان مؤثرًا في الهبوط، وكان فيه طرد مستحق لأندرسون تاليسكا بدهسه ركبة أحد لاعبي الأهلي ولو حدث هذا الطرد ما كان سجل تاليسكا هدف التعادل من ركلة حرة، والأهلي كان متميزًا على النصر، وكانت انتهت المباراة بهدف نظيف، وكسب الأهلي نقطتين إضافيتين على ما عنده ولم يكن قد هبط“.

🗣 منار شاهين – جدة:

التحكيم كان مؤثر في الهبوط .. طرد تاليسكا لو حدث ما كان سجل على الأهلي

الحصاد الرياضي …@AlShahenoo pic.twitter.com/2GJt6wThRf — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 3, 2022

وأضاف: ”بعض القرارات من دائرة التحكيم غير مقتنع بها، مثلًا طرد فيليب كيش بسبب دخوله متهورًا على اللاعب عوض الناشري وقالوا إنه ليس حالة طرد، وفي المقابل طرد فهد المولد بعد اصطدام ساقه بالحارس وليد عبدالله، وكان فيه تداخل معه ومن الطبيعي أنه يصطدم بوليد عبدالله، وعلى الجانب الإيجابي لجنة التحكيم أحضرت حكامًا أوروبيين نخبة، وكتقييم فيه أخطاء حدثت، ولكن أيضًا اللجنة جلبت لنا حكامًا على مستوى عالٍ“.

وطرد تاليسكا في تلك المباراة، كان سيمنح الأهلي نقاط اللقاء كاملًا، حيث سجل تاليسكا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق ركلة حرة مباشرة.

وكان الأهلي قد هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر ”قبل الأخير“ بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

منار شاهين 🎙 لو طبقت العدالة التحكيمية في مباراة الاهلي والنصر وتم طرد تاليسكا لما خسر الاهلي نقطتين مهمه ولما هبط الفريق#سيدي_ولي_العهد_الاهلي_يدمر7 @AlShahenoo pic.twitter.com/d8nLqKkRxq — مساحة الاهلي (@prx82) July 3, 2022

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي بصدد تغييرات إدارية واسعة خلال الأيام المقبلة، سيكون أبرزها رحيل ماجد النفيعي، عن رئاسة الراقي، وأيضًا ترك المدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني لمنصبه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”المدينة“ نقلًا عن مصدر وصفته بـ“الأهلاوي“، فإن “ تغييرات إدارية واسعة سيشهدها النادي خلال الأيام المقبلة، أولها رحيل المحياني وانتهاء علاقته بالنادي الأهلي، كما رجح المصدر أن رئيس النادي ماجد النفيعي سيتقدم باستقالته من منصبه“.