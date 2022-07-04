الصرامي: نادي النصر السعودي طلب استضافة كأس العالم للأندية

كشف سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر السعودي، أن مسؤولي ”العالمي“ تقدموا بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المنتظر إقامتها بين يناير وفبراير المقبلين.

ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعد مكان وموعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، ولم يحسم كذلك نظام البطولة وإن كان سيكون بالشكل القديم أو الجديد الذي يتضمن وجود 24 فريقًا بدلًا من 7.

فيما أشارت صحيفة ”الرياضية“، أمس الأحد، إلى أن فيفا أبلغ الاتحاد الآسيوي أن النسخة المقبلة من مونديال الأندية ستقام في يناير أو فبراير 2023، نظرًا لإقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وشددت الصحيفة على أن الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطل دوري أبطال آسيا النسخة الماضية 2021، وذلك بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد قبل موعد البطولة العالمية الجديدة، التي تسبق نهائي البطولة الآسيوية الحالية.

وقال الصرامي خلال تصريحاته لبرنامج ”الحصاد الرياضي“، إن ”جاء لي خبر مهم أن النصر السعودي تقدم بطلب لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال فبراير المقبل“.

🗣 سعود الصرامي :

وصلني خبر حصري ان النصر تقدم باستضافة بطولة كأس العالم المقبلة

الحصاد الرياضي …

@L9arami pic.twitter.com/df1LCC20Du — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 3, 2022

وفي حال تنظيم النصر البطولة، كما أشار الصرامي، فهذا يعني عودته للمشاركة بها بعد 22 عامًا، حيث كان قد خاض النسخة الأولى العام 2000 بعدما رشحه الاتحاد الآسيوي لذلك عقب فوزه بكأس السوبر الآسيوي العام 1998.

وكان الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بالفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021.

وشاركت سابقا 3 أندية سعودية في كأس العالم للأندية، هي النصر والاتحاد والهلال، والأخير هو الأكثر ظهورًا بمرتين.

النصر شارك في النسخة الأولى العام 2000 وخرج من دور المجموعات، فيما تواجد الاتحاد في نسخة 2005 بعد فوزه بدوري أبطال آسيا لنفس العام واستطاع الوصول للمركز الرابع.

الهلال شارك في بطولتي 2019 و2021 بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للعامين نفسهما، وقد كرر إنجاز الاتحاد بإنهاء البطولة في المركز الرابع.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022 بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وعادل الاتحاد خصمه المباشر الباطن سلبيا.