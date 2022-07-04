مساعد العمري: معظم لاعبي الأهلي السعودي سيرحلون لأندية أخرى (فيديو)

كشف مساعد العمري، المدير الفني السابق لقطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي السعودي، أنه يعلم بأن العديد من لاعبي الأهلي يرغبون في الخروج من ”الراقي“ وعدم تواجدهم معه خلال الموسم المقبل في دوري الدرحة الأولى ”دوري يلو“.

الأهلي توج موسمه الكارثي في الدوري السعودي باحتلال المقعد الـ15 والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى النادي للعودة سريعًا لدوري المحترفين موسم 2023-2024.

وقال العمري، في تصريحات تلفزيونية ”ما زال الجمهور الأهلاوي تحت تأثير الصدمة وما زالت الإدارة في العناد والتصريحات التي تقول اتركوني، والسؤال الآن هل الأهلي سيفتقد للمكتسبات الخاصة به؟، وأيضا اللاعبون الذي يمثلون المنتخبات المختلفة، ولكن في ظل التصريحات المفزعة المقلقة لا تمتلك مع هذه الإدارة إلا أن تقول لها ماذا بعد في جعبتكم؟“.

وأضاف ”فارق الطموح بين الجمهور وصناع القرار في الأهلي كبير جدا، ومن البديهيات في عالم الرياضة عندما تفشل أن تستقيل وتبتعد عن المكان، ليس أن ترش الملح على الجراح المفتوحة على جماهير الأهلي الكبيرة والعريضة جدا، ويجب تفعيل دور الجمعية العمومية غير العادية لكي يتدخل أبناء ورجالات الأهلي لكي يتدخلوا لإنقاذ ناديهم بعد البيات الشتوي والصمت العجيب الغريب“.

وتابع: ”أؤكد من مصادري الخاصة أن معظم اللاعبين يرغبون في الذهاب للإعارة لعدم وضوح الرؤية لديهم، الأهلي مقبل على أيام صعبة جدًا، دوري ”يلو“ يحتاج إلى فكر وإستراتيجية مختلفة، فهو دوري صعب وغريب وعجيب وقوي، بل هو دوري يحتاج أدوات خاصة، سواء أجهزة فنية أو نوعية لاعبين“.

وأردف ”كنت أتمنى أن تكون افتتاحية كلام ماجد النفيعي بتعاز حارة وقلبية للجماهير التي لاقت ربها بسبب صدمة أو أمراض مزمنة أو هبوط مفاجئ، وحديث الشارع الرياضي من المحيط للخليج هو النادي، وهل يعقل أن النادي بتاريخه يلقى هذا الصمت من جميع الجهات، وعلى وزارة الرياضة تفعيل لجانها ومحاسبة من أدار هذه العملية، ولكن في ظل هذا الصمت نحن ذاهبون للمجهول في ظل استمراريتهم في العناد والمكابرة حتى للآراء المحايدة، والأهلي دخل نفقا مظلما قد لا يخرج منه“.

وأشار ”نقول لإدارة النفيعي كفاية، أنتم لا تمتلكون القدرات ولا الفكر ولا المال، دعوا الأهلي للأهلاويين، حاولتم واجتهدتم وكان رفيقكم الفشل بكل اقتدار، ودائما الرياضة يديرها قادة ولا يديرها مديرون تنفيذيون، وأقول لكم اللاعبون سيرحلون بكل تأكيد وسيتجهون لأندية أخرى، كل لاعب لديه هدف فهم لاعبو منتخبات، إلا إذا تغير الحدث وأملنا في القيادة الرياضية أمل كبير جدا“.

يذكر أن التقارير الصحفية أكدت خلال اليومين الأخيرين وجود اتصالات مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق خلال موسمه المقبل في ”دوري يلو“.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد نجح في قيادة الفتح للصعود منه عام 2009 وبعد 4 سنوات حقق معه الإنجاز المذهل بالفوز بدوري المحترفين.