الهلال السعودي يكافئ المدرب رامون دياز بتجديد عقده لموسم إضافي

أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في وقت مبكر، يوم الاثنين، عن تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز لموسم إضافي.

ونشر الهلال فيديو عبر تويتر تحت عنوان ”القصة مستمرة“ ويحمل لقطات للمدرب المخضرم وعلق النادي ”عام إضافي“.

الهلال يعلن تجديد عقد رامون دياز لمدة عام جديد. pic.twitter.com/nGXfCEIimT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وعاد دياز (62 عاما) لقيادة الهلال لفترة ثانية في فبراير شباط الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي توج مع الفريق بدوري أبطال آسيا.

وترك دياز، مدرب ريفر بليت السابق، بصمة رائعة وساهم في صعود الهلال لقمة الدوري بعد أن كان في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد عندما تسلم المهمة، ليحسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وسبق له تدريب الهلال بين 2016 و2018 وتوج مع ”الزعيم“ بلقب الدوري أيضا.

وقاد دياز الهلال في 13 مباراة هذا الموسم بالدوري، حقق الفوز في 12 منها، بينما خسر مباراة وحيدة أمام الفيحاء.

واقتنص الهلال لقب الدوري الثالث تواليا، والثامن عشر في تاريخه، والخامس في السنوات الـ6 الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد 16 نقطة في صراع الصدارة.

من ناحية أخرى، يفتقد الهلال مهاجمه صالح الشهري، في معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، المقرَّر أن ينطلق يوم 29 من الشهر الجاري في مدينة برمنغهام الإنجليزية.

وسيبقى اللاعب في الدوحة، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي بعد عملية وتر القدم، التي خضع لها في مركز ”سبيتار“ الطبي، على أن يلتحق بالفريق بعد عودته للرياض قبل بداية الدوري.