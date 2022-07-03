الهلال قد يشارك في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة عن قارة آسيا

قالت صحيفة ”الرياضية“ إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يبحث عن مستضيف لكأس العالم للأندية المتوقع إقامتها في يناير أو فبراير.

وأضافت أن الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة بطل النسخة الماضية، وهو الهلال بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد قبل موعد البطولة العالمية الجديدة، التي تسبق نهائي البطولة الآسيوية الحالية.

وضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، لكن منافسات دور الـ16 عن منطقة الغرب تقام في فبراير الماضي.

وفي منافسات دور الـ16 عن منقطة الغرب من المقرر أن يلعب الهلال مع شباب الأهلي دبي، والشباب السعودي مع ناساف كارشي من أوزبكستان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، والدحيل القطري مع مواطنه الريان.

وشارك الهلال في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في فبراير الماضي، وخسر 0/1 أمام تشيلسي في نصف النهائي، وحصل على المركز الرابع بعدما خسر أمام الأهلي المصري 0/4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصل الهلال كذلك على المركز الرابع في نسخة 2019، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام مونيري المكسيكي.

ونال الهلال قبل أيام لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخ النادي.