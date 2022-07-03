رودي غارسيا يمنع الأمن من إبعاد مشجعي النصر لالتقاط صور معهم (فيديو)

رفض المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني الجديد للنصر السعودي عناصر أمن النادي من محاولة منع عدد من الجماهير التقاط الصور معه عند وصوله إلى العاصمة الرياض.

وكشف مقطع فيديو محاولة أحد عناصر أمن نادي النصر منع المشجعين من التقاط الصور مع غارسيا لكن المدرب الفرنسي منعهم وواصل تلبية طلبات المشجعين بالتقاط الصور معه، وقد رحب عدد منهم به وتمنوا له التوفيق مع الفريق.

رودي غارسيا يرفض إبعاد الجماهير الراغبة بالتصوير معه : pic.twitter.com/85XwOGoWRa — mohammed (@ii7m_1) July 3, 2022

وقبل أيام أعلن نادي النصر تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق، خلفا للأرجنتيني ميغيل روسو.

ولم يكشف النصر عن تفاصيل عقد غارسيا إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد.

وأنهى نادي النصر منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

وجاء النصر في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال، و5 نقاط عن الاتحاد، وسيشارك في النسخة الجديدة لكأس السوبر السعودي.

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.