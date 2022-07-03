من هو المدرب الذي يفاوضه ماجد النفيعي لقيادة الأهلي في دوري يلو؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، شروع ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي، في التحضير لموسم الفريق الجديد الذي سيكون في دوري يلو ”دوري الدرجة الأولى السعودي“، لأول مرة في تاريخه.

وهبط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، بعدما تعادل في الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين مع الشباب على ملعب الملز، ليفشل في الهروب من مناطق الهبوط.

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وقال ماجد النفيعي في تصريحات تلفزيونية، إنه بدأ في تجهيز الفريق للموسم الجديد دون الكشف عن تفاصيل هذه التجهيزات، مشيرا إلى أنه لا ينوي مغادرة منصبه كرئيس للنادي.

وبحسب تقارير، فإن الأهلي يفاوض المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق في دوري يلو.

من هو فتحي الجبال؟

فتحي الصادق بن محمد الجبال، من مواليد 25 فبراير 1963 بالعطايا، جزيرة قرقنة التونسية، وهو مدرب كرة قدم تونسي، درب عددًا من فرق الدوري السعودي بين درجة الأولى والممتاز.

يعتبر أفضل إنجاز لفتحي الجبال هو صعوده بنادي الفتح من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز عام 2009 وحصده اللقب في عام 2013 .

وحصل الجبال أيضا على كأس السوبر السعودي بعد فوز الفتح على الاتحاد.

ويلقب الجبال بــ(السير فتحي)؛ تيمنًا بمدرب نادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون.