أول طلبات نونو سانتو من إدارة نادي الاتحاد.. التعاقد مع جواو موتينيو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد أنهت الاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا لكوزمين كونترا، وأن مدرب توتنهام السابق قد حدد أولى صفقات ”العميد“ للموسم المقبل.

وانتهى عقد كوزمين، مع الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي 2021-2022، الذي حصد خلاله الفريق المركز الثاني خلف الهلال بطل المسابقة.

وقاد كونترا، فريق الاتحاد في 29 مباراة، حقق الفوز في 19، مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، ببطولتي كأس الملك والدوري السعودي للمحترفين.

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ابرز ما قدمه جواو موتينيو مع ولفرهامبتون الانجليزي و منتخب بلاده البرتغال في موسم 2021/2022:pic.twitter.com/oVsR0hxsug — KLD/Y (@rKLDY) July 3, 2022

وأشارت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية، إلى أن المدرب نونو سانتو يرغب بضم مواطنه جواو موتينيو، الذي انتهى عقده مع وولفرهامبتون، في حال التوقيع مع نادي الاتحاد.

وأضافت التقارير أن الاتحاد لم يقدم عرضه بعد للاعب البرتغالي، لكنه قد يبدأ المفاوضات قريبًا جدًا.

وقاد نونو سانتو صاحب الـ48 عاما، عدة أندية وهي: رايو آفي البرتغالي، فالنسيا الإسباني في 2014، بورتو البرتغالي في 2016، وولفرهامبتون، توتنهام الإنجليزي في الموسم الماضي، قبل أن يرحل بعد 10 مباريات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة “الرياضية” كشفت أن إدارة الاتحاد تعمل على حسم ملفات لاعبين محليين في مركزي الظهير الأيسر، والجناح المتقدم، سواءً بالإعارة، أو الانتقال النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العميد بدأت في مخاطبة العديد من الأندية، إضافة إلى البحث عن لاعب أجنبي يكون بدلًا من البرتغالي أندريه أندريه، لاعب الوسط.

ويغادر أندريه صفوف الاتحاد بعد انتهاء فترة إعارته، ليعود إلى فيتوريا غيماريش مرة أخرى في ظل عدم رغبة النادي السعودي في شراء عقده هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد سوف تدرس ملف استقطاب لاعبين أجانب آخرين مع المدرب الجديد نونو سانتو.