بعد اقترابه من النصر السعودي.. زوجة الحارس ديفيد أوسبينا تشعر بالضيق لرحيله عن نابولي

‏كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن زوجة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا تشعر بخيبة أمل لمغادرته نادي نابولي، واقترابه للانتقال إلى النصر السعودي.

وقال موقع ”Areanapoli“ الإيطالي، يوم الأحد، إن زوجة الحارس الكولومبي كانت تسعى لأن تبقيه في إيطاليا، حيث إنها الأكثر خيبة أمل، بسبب ترك أوسبينا نابولي بمفرده من أجل المال.

وأشار الموقع إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، حاول إقناع أوسبينا بالاستمرار مع الفريق بناء على نصيحة المدرب لوتشيانو سباليتي، ولكن دون جدوى، فقد طلب حارس المرمى راتبا يتجاوز 3 ملايين يورو، وهو مبلغ كبير للغاية.

وقام النصر بتقديم عرض لأوسبينا بناء على رغبة رودي غارسيا، المدرب الجديد للعالمي، حيث قدم النصر للحارس راتبا سنويا يبلغ 3.5 مليون يورو لمدة عامين.

وذكرت تقارير صحفية، أن هناك اجتماعا قد عقد بين الحارس الكولومبي أوسبينا ووكيل أعماله مع ممثل إدارة نادي النصر في دبي قبل توقيع العقد الرسمي.

وكان الحارس الكولومبي يملك عدة عروض أخرى من ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بالإضافة لعروض من المكسيك، بجانب النصر السعودي.

الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا يوافق على عرض النصر السعودي https://t.co/Qap12GJOk8 pic.twitter.com/QgqoxlsHZj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 26, 2022

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا فإن المفاوضات بين الثنائي في مراحلها الأخيرة، وأنه تم الاتفاق على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات مع النصر، ينتهي بنهاية موسم 2024-25.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن أوسبينا سيحصل على 3.5 مليون يورو سنويًا، بخلاف الحوافز والمكافآت.

وانتهى عقد أوسبينا البالغ من العمر 33 عاما، بنهاية شهر يونيو الماضي، وشارك الحارس الكولومبي هذا الموسم في 33 مباراة واستقبل 28 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

وبدأ مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزى في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقل لنفس النادي العام التالي.

وبشكل عام، خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات.