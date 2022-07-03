هل يجد نادي الاتحاد السعودي ضالته في المدرب البرتغالي نونو سانتو؟

كشف العديد من التقارير الصحفية السعودية أخيرا، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي نجحت في مساعيها بالتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وخسر الاتحاد لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الهلال بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

نونو سانتو البالغ من العمر 48 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي.. ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

واستمر مع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.

وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنهام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

وقال الناقد الرياضي حسين الشريف ”نونو سانتو مدرب كبير وتواجد في الدوري الإنجليزي وهو عالمي أيضا، ودرب فرقا قوية جدا، مثل: فالنسيا، وتوتنهام، ولو تواجد في الاتحاد ستكون خطوة ممتازة تحسب لإدارة النادي، رغم أن كثيرا من المدربين الكبار حضروا ولم يوفقوا، ومن المهم المدرب يكون له سيرة ذاتية ممتازة وهو ما يتوافر في نونو سانتو، ولا بد يكون أسلوبه الفني متوافقا مع إدارة الاتحاد، وإن صحت المعلومات ونجحت الإدارة في التعاقد معه سيكون ملائما للفريق“.

حسين الشريف :

التوقيع مع " نونو " خطوة ممتازة تحسب لإدارة الاتحاد .. و"كوزمن" يعتمد على الروح !

الحصاد الرياضي …@al_sharef4 pic.twitter.com/Av0zrI7J67 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 2, 2022

فيما أشار الناقد عبدالكريم الحمد ”حسب الأخبار المتداولة، فالاتحاد كان يفكر في نونو سانتو من فترة ولكنه رفض رغبة في تواجده بأوروبا، ورأيت إحصائيات المدرب سواء انتصاراته أو تعادلاته وهي مشابهة لإحصائيات كوزمين كونترا، مدرب الفريق الحالي، ولكن سانتو يمتلك الخبرة الكبيرة ولكن ليس بالضرورة نجاحه مع الاتحاد، وهو من المدربين الطموحين وليس المتشبعين هي رغبة ذكية في جلب المدربين من قبل إدارة الاتحاد“.

عبدالكريم الحمد :

احصائيات " نونو " قريبة من احصائيات "كوزمن" ..

الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD pic.twitter.com/YS8d43DroN — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 2, 2022

وأوضح الإعلامي الرياضي وليد الزهراني ”التعاقد مع نونو سانتو سيكون مغامرة غير محسوبة العواقب من إدارة الاتحاد، والإدارة قدمت كوزمين كونترا كبش فداء على خسارة الدوري، وهي تغطي أخطاءها ببعض القرارات الخاطئة، وكونترا قدم الاتحاد بشكل جيد ولم نكن نتوقع أن يكون منافسا بهذا الشكل على الدوري، هو لم يختر اللاعبين الأجانب وثمة غيابات أثرت على الفريق، وتفريط الإدارة ببعض النجوم في وقت حساس للمنافسين له، وقرار إيقاف فهد المولد أيضا كلها عناصر أثرت على توليفة الفريق، وإقحام الفريق في قضية عبدالرزاق حمدالله كان له تأثير كبير، واللاعب بشر يتأثر بما يحدث حوله وشاهدنا اللاعب في المباريات الأخيرة خارج الفورمة، ومع ذلك الفارق بين الاتحاد والهلال بطل الدوري كان نقطتين تقريبا“.

وليد الزهراني – جدة :

التعاقد مع " نونو " هي مغامرة غير محسوبة العواقب من إدارة الاتحاد !!

الحصاد الرياضي …@wa_alzahrani pic.twitter.com/cnf3IdXOkZ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 2, 2022

فيما قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي ”التعاقد مع نونو سانتو سيكون لنسيان الفشل الإداري، ورأينا مدربين كبارا جاؤوا للدوري السعودي ولم ينجحوا، والمدربون الذين مارسوا التدريب في الدوري الإنجليزي يختلفون تماما ويحتاجون لفترة طويلة للتأقلم مع الدوري واللاعب السعوديين، وأستغرب من الاتحاديين الذين يشيدون بالمدرب، وجلبتم أفضل منه ولم ينفع، ولذلك أقول المدرب واللاعبون نستقطبهم لنسيان الفشل الإداري وأشغلكم بالكلام عن المفاوضات“.