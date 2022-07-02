الهلال يدخل في مفاوضات متقدمة مع جواو بيدرو وأندريا بيلوتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي، يسعى بقوة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للحفاظ على لقبه والمنافسة بدوري أبطال آسيا المقبل.

وتوج الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

كما يستعد الهلال أيضًا لمواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“ السعودية، اليوم السبت، فإن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع صفقتين من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت: ”دخل نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي جواو بيدرو، لاعب فريق كالياري، والإيطالي أندريا بيلوتي، لاعب تورينو“.

وتابعت: ”توصل الهلال إلى اتفاق بشأن بنود التعاقد مع اللاعبين ويتبقى التوقيع الرسمي على أن يتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة“.

وأشارت التقارير إلى جواو بيدرو يريد الرحيل عن كالياري بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وسجل جواو بيدرو برفقة فريقه السابق 86 هدفًا في 278 مباراة، وتصل القيمة التسويقية للنجم البرازيلي حاليًا 5 ملايين يورو، ويمتاز بيدرو بالقدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

أندريا بيلوتي

كما أعلن نادي تورينو رحيل مهاجمه الإيطالي أندريا بيلوتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع النادي.

وشارك بيلوتي في 251 مباراة بقميص تورينو منذ انضمامه للفريق قبل 7 سنوات، سجل فيها 113 هدفًا، ليصبح سابع أفضل هداف في تاريخ النادي.

وسيجد الهلال منافسة قوية من الأندية الأوروبية لحسم صفقة بيلوتي، حيث أكدت تقارير اهتمام فيورنتينا الإيطالي، وموناكو الفرنسي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب.

معسكر الهلال

وكان نادي الهلال أعن مؤخرًا عن معسكره الصيفي في مدينة برمنغهام الإنجليزية، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

كما قررت إدارة الهلال إجراء 4 مباريات تجريبية خلال المعسكر.

ومنحت الإدارة الهلالية اللاعبين 35 يومًا إجازة سنوية، بدءًا من الثلاثاء الماضي.

وتنتهي الإجازة، في 23 يوليو المقبل، بينما تغادر بعثة الفريق إلى برمنغهام، يوم 28 من الشهر المقبل.

ويخوض بطل الدوري السعودي، في السابع من أغسطس المقبل، أولى مبارياته التجريبية مع ألميريا الإسباني الصاعد حديثًا لليغا.

وفي 12 أغسطس ستتحدد هوية المنافس في الودية الثانية للهلال، على أن ينتهي المعسكر بعدها بـ24 ساعة، لتعود البعثة إلى الرياض.

وتقرر أن يعود الفريق للتدريبات في مقر النادي، يوم 15 أغسطس المقبل، ليخوض الأزرق مباراتين وديتين سيتم تحديدهما لاحقًا قبل انطلاقة الموسم الجديد، يوم 25 من الشهر نفسه.