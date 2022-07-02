تقرير: لاتسيو سعى إلى ضم ديفيد أوسبينا لكن النصر السعودي حسم الصفقة

كشف الصحفي الإيطالي جيوفاني سكوتو، أن نادي لاتسيو دخل على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي، لكن النصر السعودي حسم الصفقة بالفعل.

وأشار سكوتو إلى ”أن النصر حسم الصفقة بعد تقديمه راتبًا سنويًا يبلغ 3.5 مليون يورو لمدة عامين ليدافع الحارس عن عرين العالمي“.

وكانت شبكة ”سكاي إيطاليا“ قد كشفت عن توصل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلى آل معمر إلى اتفاق من أجل ضم أوسبينا قادمًا من صفوف نادي نابولي في صفقة انتقال مجانية.

وكان النصر أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لموسمين مقابل 5.8 مليون يورو في الموسم الواحد شاملة الطاقم المساعد للمدرب.

ويعاني النصر من مشاكل على مستوى الحراسة مما دفع المدرب لطلب تعزيز مركز حماية العرين قبل التفكير في اتخاذ أي خطوات آخرى في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وستكون صفقة انتقال الحارس الكولومبي للنصر مجانية عقب نهاية عقده مع نابولي، لكن النادي سيدفع 3.5 مليون يورو في الموسم مع إضافات تحفيزية.

وكان النصر ارتبط بضم الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل في صفقة انتقال مجانية قادمًا، لكن الإدارة تحركت لضم أوسبينا البالغ من العمر 33 عامًا والذي ارتبط لفترات طويلة بالذهاب إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

أوسبينا انضم لنابولي، في صيف 2018، قادمًا من آرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وفي صيف 2019، قرر نادي ملعب سان باولو تحويل إعارة الكولومبي لشراء بصفة نهائية حتى يونيو 2022.

ولعب أوسبينا 33 مباراة مع نابولي في موسم 2021-2022 في مختلف المسابقات، واهتزت شباكه 28 مرة، وحافظ على شباك فريقه نظيفة في 13 مباراة.

ومنذ انضمامه لنابولي، في صيف 2018، لعب أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، واستقبل 96 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة في 39 لقاء.

وكان نادي النصر أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث بجدول دوري المحترفين ليضمن تواجده في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي.