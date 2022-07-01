عبدالرحمن غريب لمشجع: سألعب للاتحاد "في الأحلام فقط" (فيديو)

أغلق عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي السعودي الباب أمام رحيله إلى الغريم فريق الاتحاد، بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى ”يلو“.

وكشفت تقارير صحفية أن عبدالرحمن غريب اقترب من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ”المدينة“ فإن نادي النصر يرغب في ضم عبدالرحمن غريب بنظام الإعارة، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للاعب عبدالرحمن غريب مع شجع اتحاد يطلب منه الانضمام لفريقه، إلا أنه رفض، وقال له ”احلم براحتك“

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

ويريد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما، الحفاظ على مستواه الفني، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في مونديال قطر 2022.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في الدوري السعودي المحترفين.