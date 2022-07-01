تقارير: الاتحاد السعودي يتفق مبدئيا مع البرتغالي نونو سانتو لتولي قيادة الفريق

‏كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ‎الاتحاد توصلت لاتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم الجديد.

ووفقا للإعلامي ”علاء سعيد“ فإن التوقيع النهائي لسانتو مع الاتحاد سيكون قريبا، ليكون بدلا من الروماني كوزمين كونترا، ويقود ”العميد“ فنيًا في الموسم المقبل.

🟡 وصلت إدارة نادي #الاتحاد لاتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي (( نونو سانتو )) لقيادة الفريق في الموسم المقبل و " بإذن الله " التوقيع النهائي قريباً ليكون بدلاً عن الروماني " كونترا pic.twitter.com/0JxlNlxbpY — علاء سعيد (@alaa_saeed88) July 1, 2022

وبدأ نونو اسبيريتو سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.

وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عاما، في 2014 لتدريب نادي فالنسيا الإسباني، وفي 2017 انتقل لتدريب بورتو، وولفرهامبتون واندررز، توتنهام هوتسبير في 2021.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت، في وقت سابق، أن كوزمين لن يستمر مع الفريق في الموسم الجديد، وأن إدارة الاتحاد قررت عدم التجديد له، بعد أن غاب النادي عن اللقب في السعودية.

ولم يستطع كوزمين تتويج الاتحاد الموسم الماضي بأي بطولة، حيث فشل الفريق في الحصول على لقب الدوري السعودي، كما سقط أمام الفيحاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.