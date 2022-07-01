تركي الضبعان ردًا على سؤال حول كثرة معجباته: "اللي تعجبني أروح أخطبها" (فيديو)

قال تركي الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي السعودي إن الشهرة غيرته منذ أن جلس على مقعد رئيس النادي.

وقال رئيس نادي الطائي في تصريحات تليفزيونية ردًا على وجود معجبات حوله: ”في حالة وجود واحدة تعجبني راح أخطبها“.

من جهة أخرى رد تركي على من اتهموه بالتحدي أمام الاتحاد وتوجيه الدوري للهلال قال: ”بعد فوزنا انزعجت جماهِيْر الاتحاد .. ما يقلقني“.

وأضاف: ”الطائي عرف منذ القدم بتقرير مصيره وقوته، وقد هددت بالهبوط وأجبرت على الفوز على الاتحاد، ولا مانع من إرضاء أحد من أجل غيره“.

وواصل: ”أنا أهتم بمصلحة كيان الطائي، ولا يهمي أي شيء آخر.. أصبحنا عظماء بين الكبار، عندي أسود على أرض الملعب“.

وبسؤاله عن طموحه في الموسم المقبل قال: ”طموح نادي الطائي مثل طموح أندية الدوري السعودي.. لو كان لدي خيار رئاسة فريق آخر لما اخترت سوى نادي الطائي ”.

وأضاف: ”تم تغيير لقب الطائي من صياد للكبار إلى (أعظم أربعة بين الكبار)“.

وتحدث رئيس نادي الطائي عن هبوط الأهلي قائلا: ”الأهلي عملاق وتاريخه شاهد على ذلك.. لا يستطيع تغيير مركزه، والأهلي أحد العظماء الأربعة في كرة القدم .. وسيعود أقوى“.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي هذا الموسم بشكل مميز، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 37 نقطة، من الفوز 11 مرة، التعادل 4 مرات والخسارة 15 مرة.