‏أحمد الشمراني: ⁧‫الأهلي‬⁩ تعرض لعمل غير أخلاقي (فيديو)

قال الصحفي الرياضي أحمد الشمراني إن النادي الأهلي تعرض لـ ”عمل غير أخلاقي“ وإن إدارة ماجد النفيعي (رئيس النادي) أطلقت رصاصة الرحمة.

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية: ”أعتقد أن الإدارة الحالية هي خلاصة كل التراكمات الماضية، في الثلاث سنوات الأخيرة كان الأهلي تحت ”عمل غير أخلاقي“ من حيث التعاقدات والتخلص من النجوم، واليوم من أطلق رصاصة الرحمة على النادي هي إدارة ماجد النفيعي بقيادة فريق عمله الذي لا أعرف كيف اختاره“.

وأضاف الشمراني: ”كان بإمكان الأهلي أن يبقى ويحتل مركز جيد، لكن الاستقطابات كانت سيئة، تخيل فريق يستغني عن 6 لاعبين أجانب، ويبقى عمر السومة فقط، ويجلب 6 لاعبين آخرين، ويبقى منهم 5، وكل الستة لا يقارنوا بلاعب واحد من الذين استغنى عنهم“.

وأتم: ”ناهيك عن مسألة ”تطفيش“ كثير من النجوم، تخيل أن الأهلي بعد أن كان بيئة تستقطب الجميع، بات الكل يرفض أن يأتي للأهلي، بسبب النتائج وبسبب ما يسمع، للأسف بدل ما يخرج المسؤول الأهلاوي يتحدث عن أمر ما يحتفي به الأهلاويين، يخرج في البرامج الرياضية، ويقدم الأهلي على أنه بلا إدارة ولا عمل ولا مستقبل“.

وواصل: ”الحديث الأخير لماجد النفيعي بمثابة حديث الصدمة وأقول إنه بهذا التصريح أطلق النار على قدميه، تخيل الجمهور غير مصدق ومصدوم، ولا يقبل موسى المحياني ولا يقبل وجوده، وهو (ماجد النفيعي) يقول إن اللاعب مستمر، انت يا ماجد تتحدى من؟“.

إبراهيم السويد أسطورة الكرة السعودية: هبوط الأهلي نتيجة "تراكمات الإدارات" وصرف أموال "بلا تخطيط" https://t.co/b3oWgqloUf pic.twitter.com/8jD57O2wNy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وختم: ”بالنسبة لجمعية الأهلي، بكامل مكونها باتت جزءا من المشكلة، العمل في الأهلي غير منظم، تخيل أن نبدأ الموسم بإدارة، ومنتصف الموسم بإدارة، ونهاية الموسم بإدارة، في ثلاث سنوات أدار الأهلي ما لا يقل عن 5 إدارات، وأدار الأهلي 4 أو 6 مدربين فنيين، و4 أو 5 مشرفين، وغادر ما لا يقل عن 28 لاعبا أجنبيا وسعوديا، أعتقد أن العمل داخل الأهلي عمل تدميري ولا يبنى عليه نجاح“.

ونزل الأهلي، لأول مرة في تاريخه، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما احتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز 6 مرات فقط، وتعادل 14 مرة، وخسر 10 مرات.