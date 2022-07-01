عمر الغامدي يجري عملية قسطرة بالقلب

قال الإعلامي حامد القرني إن اللاعب السابق عمر الغامدي أجرى عملية قسطرة في القلب.

وكتب حامد القرني عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”عمر الغامدي أجرى بالأمس عملية قسطرة بالقلب ولله الحمد أموره الصحية في تحسن، دعواتكم لأحد أهم اللاعبين في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي إللي هو ومحمد الشلهوب فقط حققا كل البطولات السعودية (المؤسس، الدوري، كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس الاتحاد السعودي، كأس السوبر).

عمر الغامدي أجرى بالأمس عملية قسطرة بالقلب ولله الحمد أموره الصحية في تحسن، دعواتكم لأحد أهم اللاعبين في تاريخ #الهلال والمنتخب السعودي الذي هو ومحمد الشلهوب فقط حققَّا كل البطولات السعودية (المؤسس، الدوري ، كأس الملك، كأس ولي العهد ، كأس الإتحاد السعودي ، كأس السوبر)..@gamdi66 pic.twitter.com/e3SEK56iRE — حامد القرني (@aburaydd) June 30, 2022

وتصدر اسم عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، عناوين الصحف ووسائل الإعلام في السعودية، بعد أن تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

وقبل أيام كتب الغامدي: ”أمرّ بعارض صحي أسأل الله لي ولكم السلامة لا تنسونا من دعواتكم لا حرمكم الله الأجر“.

وأُدخل الغامدي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض، حيث انتشرت عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض.

تطورات الحالة الصحية للاعب الهلال السابق عمر الغامدي https://t.co/KS1avD2azR pic.twitter.com/7XrnywR7yx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 26, 2022

وعمر الغامدي يبلغ 43 عاما، وهو لاعب سعودي سابق للهلال والمنتخب السعودي، ولعب عمر الغامدي في مسيرته الكروية مع ناديين سعوديين: الأول نادي الهلال، من العام 1998 إلى 2010، حيث برز اسمه كأحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط المدافع.

وفي الفترة الثانية لعب لنادي الشباب السعودي، من 2010 حتى 2015.

ويمتلك الغامدي مسيرة دولية مميزة مع المنتخب السعودي، خاض خلالها 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.

وأعلن اللاعب عمر الغامدي عن انتهاء مسيرته على العشب الأخضر بتاريخ 22 يوليو 2015، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الكرة السعودية.