رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي في يناير

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، رسميا، اليوم الجمعة، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي التي ستجمع ميلان وجاره إنتر ميلان.

وبحسب بيان للرابطة فإن مباراة ميلان، بطل الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان، بطل كأس إيطاليا، في كأس السوبر الإيطالي ستقام في الرياض يوم لأربعاء 18 يناير 2023.

وأوضحت أنه سيتم تحديد ساعة بدء المباراة بين ميلان وإنتر ميلان بالاتفاق مع المنظمين المحليين.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالية في 2018 و2019 بعد أن وقعت اتفاقًا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة 3 من النسخ الخمس المقبلة في المملكة، رغم أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية دون جماهير جراء وباء كوفيد-19.

يشار إلى أن إنتر ميلان فاز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الإيطالي بعد تفوقه 2/1 على يوفنتوس، علما أن يوفنتوس أكثر من توج باللقب برصيد 9 ألقاب، مقابل 7 لميلان، و6 ألقاب لإنتر ميلان، و5 ألقال للاتسيو، في حين نال روما لقبين، بينما نال نادي بارما وفيورنتينا وسامبدوريا لقبا لكل منها.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض أيضا كأس السوبر الإسباني بتواجد 4 فرق، حيث سيلعب برشلونة مع ريال بيتيس يوم الإثنين 9 يناير 2023، في نصف النهائي الأول، ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا يوم الثلاثاء 10 يناير في نصف النهائي الثاني.

رسميًا: إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي حال تساوي فريقين بالصدارة https://t.co/cn8TXVxnjh pic.twitter.com/bjqt20vVqZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2022

الكالتشيو على أبوظبي

وأمس الخميس أعلن لورينتسو كازيني رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

وأبلغ كازيني الصحفيين عقب اجتماع مغلق مع ممثلي الأندية أن الاتفاق يضمن 79 مليون دولار على الأقل.

والعام الماضي فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة ”بي إن سبورتس“ القطرية في السباق بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة ”الرياضة“ السعودية.

تقارير: "أبوظبي الرياضية" تحصل على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي https://t.co/wyQHDvJBZo pic.twitter.com/aKPgPA7RML — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

وأعلن المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي نجاح مجموعة قنوات ”أبوظبي الرياضية“ في الحصول حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا“.

ونجحت مجموعة قنوات ”أبوظبي الرياضية“ في الحصول على خدمة بث مباريات ”سيريا آي“ لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقال الكعبي في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الدوري الإيطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة، جهد يستحق الشكر لإدارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي“.