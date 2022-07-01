عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي يقترب من نادي النصر

كشفت تقارير صحفية أن عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي يقترب من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ”المدينة“ فإن نادي النصر يرغب في ضم عبدالرحمن غريب بنظام الإعارة، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى.

من هو سعد الحارثي المرشح لمنصب مدير الكرة بنادي النصر السعودي؟ https://t.co/FHEurfnf1G pic.twitter.com/Auofxsuest — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

ويريد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما، الحفاظ على مستواه الفني، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في مونديال قطر 2022.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في الدوري السعودي المحترفين.

ماجد الفهمي يشن هجوما ناريا على النفيعي: "اتق الله في اللي ماتوا" (فيديو) https://t.co/uSXHwQz6p3 pic.twitter.com/n0plydkcyj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

صدمة الرعاة

في سياق متصل، نقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن مصادر مطلعة، أن عقد ”MG“، راعي الأهلي، انتهى ولا توجد نية لدى مسؤولي شركة السيارات، التي يُوضع شعارها على صدر قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتجديده.

وأضافت المصادر بأن العقود الاستثمارية والرعايات، التي أبرمتها الإدارة، وتبقّت على نهايتها مدة زمنية طويلة، لا يوجد فيها شرط جزائي للإلغاء في حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما حصل بعد احتلاله المركز الـ15 في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تتواصل تلك الشركات مع إدارة الأهلي من أجل فسخ العقود، وسيُفتَح هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما ذكرت الصحيفة.

عمر السومة على رادار أندية قطرية https://t.co/ssEu2Aabwg pic.twitter.com/nQPAGvsFEL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

سعد الحارثي مديرا تنفيذيا

ويوم أمس الخميس، كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب النصر من الاستعانة بخدمات سعد الحارثي نجم الفريق السابق للعمل في الجانب الإداري للفريق الكروي الأول.

ونشرت صحيفة ”الميدان الرياضي“ تقريرًا قالت فيه، إن الدولي السابق سعد الحارثي بات الأقرب لتسلم مهمة المدير التنفيذي للفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الحارثي صاحب الـ38 عامًا اجتمع، يوم الأربعاء، مع الرئيس مسلي آل معمر واثنين من كبار أعضاء الشرف في النادي، لبحث تفاصيل منصبه الجديد كمدير للكرة بنادي النصر السعودي.