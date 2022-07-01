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رياضة

عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي يقترب من نادي النصر
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 9:44 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 10:15 GMT

عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي يقترب من نادي النصر

كشفت تقارير صحفية أن عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي يقترب من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا لصحيفة "المدينة" فإن نادي

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي يقترب من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ”المدينة“ فإن نادي النصر يرغب في ضم عبدالرحمن غريب بنظام الإعارة، بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

ويريد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما، الحفاظ على مستواه الفني، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في مونديال قطر 2022.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في الدوري السعودي المحترفين.

صدمة الرعاة
في سياق متصل، نقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن مصادر مطلعة، أن عقد ”MG“، راعي الأهلي، انتهى ولا توجد نية لدى مسؤولي شركة السيارات، التي يُوضع شعارها على صدر قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتجديده.

وأضافت المصادر بأن العقود الاستثمارية والرعايات، التي أبرمتها الإدارة، وتبقّت على نهايتها مدة زمنية طويلة، لا يوجد فيها شرط جزائي للإلغاء في حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما حصل بعد احتلاله المركز الـ15 في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تتواصل تلك الشركات مع إدارة الأهلي من أجل فسخ العقود، وسيُفتَح هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما ذكرت الصحيفة.

سعد الحارثي مديرا تنفيذيا
ويوم أمس الخميس، كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب النصر من الاستعانة بخدمات سعد الحارثي نجم الفريق السابق للعمل في الجانب الإداري للفريق الكروي الأول.

ونشرت صحيفة ”الميدان الرياضي“ تقريرًا قالت فيه، إن الدولي السابق سعد الحارثي بات الأقرب لتسلم مهمة المدير التنفيذي للفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الحارثي صاحب الـ38 عامًا اجتمع، يوم الأربعاء، مع الرئيس مسلي آل معمر واثنين من كبار أعضاء الشرف في النادي، لبحث تفاصيل منصبه الجديد كمدير للكرة بنادي النصر السعودي.

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