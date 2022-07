كوزمين مدرب نادي الاتحاد: أعتذر لأنني خذلتكم في اللحظة الأخيرة

قدم المدرب الروماني كوزمين كونترا رسالة اعتذار لجماهير نادي الاتحاد بعد فشله في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022.

وكتب كوزمين عبر حسابه الشخصي عبر ”تويتر“: ”مرحبا جماهير الاتحاد، قبل كل شيء أريد أن أعتذر لأنني خذلتكم في اللحظة الأخيرة، وعلى الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا إلا أننا لم نرتقي إلى مستوى عظمتكم“ .

Hello @ittihad fans: first of all I want to apologize because we failed you at the last moment and although we did our best we did not live up to your greatness.

Great champions also rise from tough defeats and learn from mistakes (…) pic.twitter.com/TmazeAvZAF

— Cosmin Contra (@CosminContra2) June 30, 2022