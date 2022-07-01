كوزمين مدرب نادي الاتحاد: أعتذر لأنني خذلتكم في اللحظة الأخيرة

قدم المدرب الروماني كوزمين كونترا رسالة اعتذار لجماهير نادي الاتحاد بعد فشله في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022.

وكتب كوزمين عبر حسابه الشخصي عبر ”تويتر“: ”مرحبا جماهير الاتحاد، قبل كل شيء أريد أن أعتذر لأنني خذلتكم في اللحظة الأخيرة، وعلى الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا إلا أننا لم نرتقي إلى مستوى عظمتكم“ .

Hello @ittihad fans: first of all I want to apologize because we failed you at the last moment and although we did our best we did not live up to your greatness. Great champions also rise from tough defeats and learn from mistakes (…) pic.twitter.com/TmazeAvZAF — Cosmin Contra (@CosminContra2) June 30, 2022

وقال المدرب الروماني: ”الأبطال العظماء أيضا ينهضون من الهزائم الصعبة ويتعلمون من الأخطاء ”.

وأضاف كونترا: ”الموسم القادم للاتحاد سيعود أقوى لتحقيق اللقب الذي كنتم دائما بانتظاره، شكرا جزيلا لدعمكم خلال هذا الموسم“.

وكانت ذكرت تقارير صحفية أن كوزمين لن يستمر مع الفريق في الموسم الجديد، وأن إدارة الاتحاد قررت عدم التجديد له، بعد أن غاب النادي عن اللقب في السعودية.

ولم يستطع كوزمين تتويج الاتحاد الموسم الماضي بأي بطولة، حيث فشل الفريق في الحصول على لقب الدوري السعودي، كما سقط أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب مشادة عبدالرزاق حمدالله وعمر هوساوي https://t.co/0EgJ5v9c43 pic.twitter.com/Z6EfYzN4wx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وتولى كونترا البالغ من العمر 46 عاما القيادة الفنية لنادي الاتحاد في أغسطس 2021 لمدة موسم واحد، خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق.

وبدأ كوزمين مسيرته الكروية كلاعب كرة قدم في الفترة ما بين 2011، 1993، ولعب لعدة أندية كبيرة مثل إيه سي ميلان الإيطالي، اتلتيكو مدريد الإسباني، كما شارك مع منتخب رومانيا 73 مباراة سجل فيها 7 أهداف.

وكانت أول تجربة تدريبية له في 2010 مع نادي بوليتينيكا تيميشوار النادي الذي اعتزل فيه، ثم درب العديد من الأندية مثل: خيتافي، غوانغجو آر أند إف، ألكوركون، دينامو بوخارست، رومانيا، دينامو بوخارست.

وحصل كوزمين على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا، حيث فاز بكأس رومانيا مع نادي بترولول بلويستي في 2012، وكأس الرابطة في 2016 مع دينامو بوخارست.