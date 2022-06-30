رسميًا: كوريا الجنوبية تطلب تنظيم كأس آسيا 2023 بدلا من الصين

تقدمت كوريا الجنوبية رسميا يوم الخميس بأوراق ترشيحها لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم.
وقال الاتحاد الكوري للعبة على حسابه على تويتر ”اليوم، قدم الاتحاد الكوري رسميًا خطاب نوايا لاستضافة كأس آسيا 2023 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.
وأضاف ”تحاول كوريا الجنوبية استضافة كأس آسيا والفوز بها لأول مرة منذ 63 عامًا! نطلب دعمكم واهتمامكم“!.
⚡2023 아시안컵 유치원해? 응-원해!⚡
KFA가 6월 30일 오늘, 2023 AFC 아시안컵 유치의향서를 AFC에 공식적으로 제출했습니다!
63년 만에 아시안컵 개최와 우승에 도전하는 대한민국!
국민 여러분의 많은 응원과 관심 부탁드립니다!#대한민국 #AFC #아시안컵 #유치 #원해 #응원해 pic.twitter.com/7kvjPMyeuU
— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 30, 2022
وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا، لكن الصين اعتذرت منتصف مايو الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة ”كوفيد-19“
وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ذلك الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر المقبل.