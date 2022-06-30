رسميًا: كوريا الجنوبية تطلب تنظيم كأس آسيا 2023 بدلا من الصين

تقدمت كوريا الجنوبية رسميا يوم الخميس بأوراق ترشيحها لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم.

وقال الاتحاد الكوري للعبة على حسابه على تويتر ”اليوم، قدم الاتحاد الكوري رسميًا خطاب نوايا لاستضافة كأس آسيا 2023 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وأضاف ”تحاول كوريا الجنوبية استضافة كأس آسيا والفوز بها لأول مرة منذ 63 عامًا! نطلب دعمكم واهتمامكم“!.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا، لكن الصين اعتذرت منتصف مايو الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة ”كوفيد-19“

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ذلك الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر المقبل.