من هو سعد الحارثي المرشح لمنصب مدير الكرة بنادي النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب مجلس إدارة نادي النصر من الاستعانة بخدمات سعد الحارثي نجم الفريق السابق للعمل في الجانب الإداري للفريق الكروي الأول.

ونشرت صحيفة ”الميدان الرياضي“ تقريرًا قالت فيه إن الدولي السابق سعد الحارثي بات الأقرب لتسلم مهمة المدير التنفيذي للفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الحارثي صاحب الـ38 عامًا اجتمع، أمس الأربعاء، مع رئيس النادي مسلي آل معمر واثنين من كبار أعضاء الشرف في النادي، لبحث تفاصيل منصبه الجديد كمدير للكرة بنادي النصر السعودي.

ونجح نادي النصر في تحقيق فوز على نظيره الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

وضمن النصر بحصوله على المركز الثالث تأهله للمشاركة في كأس السوبر السعودي، بجانب الفيحاء، الهلال، والاتحاد.

من هو سعد الحارثي؟

سعد الحارثي أو ”الذابح“ كما يُطلق عليه، هو مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بدأ اللعب من أحد فرق الهواة ثم انضم لناشئي النصر عام 2000، وفي موسم 2003 انضم للفريق الأول.

وقع سعد الحارثي عقدًا احترافيًا مع نادي النـصر لمدة ثلاث سنوات عام 2003، مقابل مليونين وستمائة ألف ريال.

انضم سعد الحارثي للمنتخب السعودي بعد تألقه اللافت مع نادي النصر، حيث كان الحارثي مفاجأة المدرب كالديرون في خليجي 17 بقطر ليبدأ اللاعب أول خطوة له مع الفريق الأساسي الأخضر في أبريل من عام 2005.

في موسم 2008، تعرض الحارثي لإصابة أدت لقطع في الرباط الصليبي في الركبة، أثرت بشكل كبير على مسيرته الاحترافية.

وبعد عودته من الإصابة انتقل الحارثي إلى الهلال في نهاية عام 2011.

واعتزل الحارثي كرة القدم في سن الـ29 في عام 2013 بعدما قضى سنتين مع نادي الهلال، حيث فضّل الاعتزال لاستكمال الدراسات العليا من أجل الحصول على شهادات علمية إضافية، بدأها بـ”الماجستير”.

سجل سعد الحارثي طوال مسيرته 73 هدفاً في المباريات الرسمية، 62 منها مع فريقه النصر، و8 أهداف مع المنتخب، وهدفان مع الهلال وهدف وحيد مع الاتحاد.

الحارثي أحرز 6 أهداف رسمية للمنتخب السعودي أمام سيرلانكا، والكويت وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2006، وهدفين أمام أوزبكستان وإيران في تصفيات كأس العالم 2010، إضافة إلى هدفه في إندونيسيا ضمن كأس آسيا 2007.