اتحاد كأس الخليج العربي يؤكد أحقية البصرة في استضافة خليجي 25

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أحقية البصرة في استضافة خليجي 25، مطلع العام المقبل، وذلك بعد مراجعة آخر استعدادات المدينة العراقية لتنظيم البطولة.

وقال الاتحاد في بيان، ”قدم الأمين العام جاسم سلطان الرميحي شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة“.

”عقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة باستضافة بطولة خليجي 25، بين السادس و19 يناير 2023، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، في 20 سبتمبر 2021“.

وأشاد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج، وتنتظره الجماهير العراقية على أرضها منذ زمن طويل.

وعبر في نفس البيان عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عمومًا ومدينة البصرة خصوصًا، على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.

بــيـــان صــحـــفـــي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يؤكد أحقية البصرة باستضافة خليجي 25 التفاصيل🔽https://t.co/W4XbaKZVJz#خليجي_25_بصراوي #خليجي_25 #AGCFF pic.twitter.com/qDNlQKPlrC — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) June 30, 2022

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، في ديسمبر كانون الأول الماضي، أن البصرة ستستضيف بشكل نهائي (خليجي 25) في موعدها الجديد في يناير كانون الثاني 2023، على أن تكون كل الاستعدادات جاهزة قبلها بستة أشهر.

وكان من المقرر انطلاق البطولة في ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت حتى مطلع 2023؛ بسبب مشاركة أغلب الفرق في كأس العرب في قطر.

وكان من المفترض أن تستضيف البصرة خليجي 21 لكنها نقلت إلى البحرين في 2013، وتكرر التأجيل أكثر من مرة؛ سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية للاستضافة.

وأقيمت النسخة الأخيرة لكأس الخليج (خليجي 24) في قطر عام 2019، وأحرزت البحرين اللقب.