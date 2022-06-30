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رياضة

اتحاد كأس الخليج العربي يؤكد أحقية البصرة في استضافة خليجي 25
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 16:00 GMT

اتحاد كأس الخليج العربي يؤكد أحقية البصرة في استضافة خليجي 25

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أحقية البصرة في استضافة خليجي 25، مطلع العام المقبل، وذلك بعد مراجعة آخر استعدادات المدينة العراقية لتنظيم

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المصدر: رويترز

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أحقية البصرة في استضافة خليجي 25، مطلع العام المقبل، وذلك بعد مراجعة آخر استعدادات المدينة العراقية لتنظيم البطولة.

وقال الاتحاد في بيان، ”قدم الأمين العام جاسم سلطان الرميحي شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة“.

”عقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة باستضافة بطولة خليجي 25، بين السادس و19 يناير 2023، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، في 20 سبتمبر 2021“.

وأشاد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج، وتنتظره الجماهير العراقية على أرضها منذ زمن طويل.

وعبر في نفس البيان عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عمومًا ومدينة البصرة خصوصًا، على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، في ديسمبر كانون الأول الماضي، أن البصرة ستستضيف بشكل نهائي (خليجي 25) في موعدها الجديد في يناير كانون الثاني 2023، على أن تكون كل الاستعدادات جاهزة قبلها بستة أشهر.

وكان من المقرر انطلاق البطولة في ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت حتى مطلع 2023؛ بسبب مشاركة أغلب الفرق في كأس العرب في قطر.

وكان من المفترض أن تستضيف البصرة خليجي 21 لكنها نقلت إلى البحرين في 2013، وتكرر التأجيل أكثر من مرة؛ سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية للاستضافة.

وأقيمت النسخة الأخيرة لكأس الخليج (خليجي 24) في قطر عام 2019، وأحرزت البحرين اللقب.

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