إعلاميون ومشجعون يناشدون ولي العهد السعودي إنقاذ النادي الأهلي

ناشد إعلاميون ومشجعون سعوديون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لإنقاذ النادي الأهلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشكل هبوط الأهلي صدمة كبيرة لمشجعيه وللوسط الرياضي السعودي، خاصة أنه يعتبر رابع الأندية السعودية الكبيرة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي).

ورفع مشجعون وانضم إليهم إعلاميون وصحفيون، هاشتاغا على تويتر، للمطالبة بالتدخل من قبل ولي العهد، من خلال قرار بزيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل بدلا من الموسم بعد القادم بحسب المعلن من قبل لتفادي هبوط الأهلي.

سيدي ولي العهد النادي الأهلي واجهة رياضية كبيرة لرياضة الوطن يملك شعبية جارفة محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً وعلاقاته كبيرة مع الكثير من نجوم العالم لاعبين ومدربين..المدرج الأهلاوي حظي بالإشادة من الاتحاد الآسيوي والمعلقين العرب.

لن يرضيك أن يهبط. #سيدي_ولي_العهد_الاهلي_يدمر pic.twitter.com/CNt7XZ1J1L — ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) June 29, 2022

غرد الإعلامي السعودي ضيف الله الصقر: “ سيدي ولي العهد النادي الأهلي واجهة رياضية كبيرة لرياضة الوطن يملك شعبية جارفة محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً وعلاقاته كبيرة مع الكثير من نجوم العالم لاعبين ومدربين..المدرج الأهلاوي حظي بالإشادة من الاتحاد الآسيوي والمعلقين العرب.

لن يرضيك أن يهبط“.

وعلق عبدالغني الشريف ضمن الهاشتاغ :“ سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظك وأنت صاحب الرؤية التي نقلت وطننا إلى العالمية في كل المجالات وأهمها الرياضة السعودية…

الأهلي تاريخ كبير.. كل أهلاوي يطالبك بأن تكون هناك محاسبة لكل من تسبب في ضياع النادي وأن يكون هناك قرار زيادة الأندية“.

هل الرائد أهم من #الأهلي؟ تم تغيير النظام الأساسي من أجل بقاء الأول، ودفع الكوكب الثمن غاليا -وأنا مسؤول عن كلامي- فما المانع من زيادة عدد الأندية -دون متضرر- حتى لا يهدم ركن من أركان الكرة السعودية؟#شاهي_دباس — دباس الدوسري (@dbasdosari1) June 29, 2022

وغرد الإعلامي دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب: “ هل الرائد أهم من #الأهلي؟، تم تغيير النظام الأساسي من أجل بقاء الأول، ودفع الكوكب الثمن غاليا -وأنا مسؤول عن كلامي- ، فما المانع من زيادة عدد الأندية -دون متضرر- حتى لا يهدم ركن من أركان الكرة السعودية؟“.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: ”اتمنى من الاتحاد السعودي النظر في زيادة عدد الأندية وتقديمها لهذا الموسم بدلًا من الموسم القادم، الأهلي نادٍ جماهيري وتأثير غيابه على الكرة السعودية، والفيصلي متأهل لدور الـ ١٦ في آسيا“.

#سيدي_ولي_العهد_الاهلي_يدمر1

دمروه وقهروا جماهيره

وليس لهم الا قاهر الصعاب

ولي العهد دائما على الوعد — سامي القرشي (@samialqorashi) June 29, 2022

وغرد الصحفي الرياضي سامي القرشي :“ دمروه وقهروا جماهيره، وليس لهم إلا قاهر الصعاب، ولي العهد دائما على الوعد“.

والأهلي من الأبطال السابقين للدوري السعودي، ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.