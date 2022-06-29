الغرافة القطري يقترب من التعاقد مع فينسنت أبو بكر لاعب النصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي الغرافة القطري اقترب من حسم صفقة الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لتلك التقارير، فإن الغرافة القطري سيعلن عن إتمام الصفقة وضم اللاعب الكاميروني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة إدارة النصر على بيع عقد أبو بكر.

وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ فينسنت أبو بكر مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو البرتغالي.

وشارك فينسنت أبو بكر مع النصر في 23 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى المنتخب الكاميروني، تألق أبو بكر في كأس الأمم الأفريقية، وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث، كما تصدر قائمة الهدافين.

ونجح نادي النصر في تحقيق فوز على نظيره الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

وضمن النصر بحصوله على المركز الثالث تأهله للمشاركة في كأس السوبر السعودي، بجانب الفيحاء، الهلال، والاتحاد.