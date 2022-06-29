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رياضة

ماجد النفيعي يعلن قراراته واستعدادات الموسم الجديد للنادي الأهلي السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 21:25 GMT

ماجد النفيعي يعلن قراراته واستعدادات الموسم الجديد للنادي الأهلي السعودي (فيديو)

أعلن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي أنه لن يترك منصبه، ومستمر في منصبه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه. وقال النفيعي لبرنامج أكشن مع

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي أنه لن يترك منصبه، ومستمر في منصبه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وقال النفيعي لبرنامج أكشن مع وليد في ظهوره الأول بعد هبوط النادي:“سنعيد الأهلي لمكانه.. أتعهد بإعادة الفريق لدوري المحترفين.. الهبوط ليس شيئًا سهلًا، وشيء لا يصدق، وعند السقوط يجب تدارك ذلك للعودة“.

وأضاف: ”إدارة الفريق بذلت جهودًا كبيرة خلال اليومين الماضيين للمحافظة على لاعبي الفريق المميزين للعودة إلى الأضواء مرة أخرى“.

وواصل: ”أكثر جملة سمعتها من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى“ مؤكدًا أن إدارته تحصل على دعم 100 مليون منها 76 مليون ذهبت للديون، موضحًا: ”التركة ليست سهلة، والديون فوق الخيال، والوزارة تعلم بذلك“.

وتابع :“موسى المحياني مستمر معنا“.

واختتم: ”لا أحد عاقل يصدق بوجود مؤامرة لسقوط الفريق.. سنعود أقوى، وأكبر عوائقنا كانت عدم التمكن من تسديد الديون للاعبين، ومنها مقدمات العقود السابقة“.

يذكر أن برنامج ”أكشن مع وليد“ قال في وقت سابق إن ماجد النفيعي يستعد للاستقالة من رئاسة النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال وليد الفراج عبر البرنامج: ”استقالة مرتقبة لإدارة ماجد النفيعي، ورحيل المحياني (المدير التنفيذي)، وزلزال يضرب القلعة“.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، علمًا بأن الفريق سبق أن نال لقب دوري المحترفين 3 مرات مواسم 1977/1978، و1983/1984، و2015/2016، لكنه الآن سيكافح للعودة لدوري المحترفين.

وخلال 30 مباراة في دوري المحترفين للموسم الحالي حقق الأهلي الفوز 6 مرات فقط، وتعادل 14 مرة (بينها التعادل في أول 5 جولات)، وخسر 10 مرات.

وتعليقًا على تصريحات النفيعي، قال ماجد الفهمي محلل برنامج أكشن مع وليد :“الأهلي سيهبط إلى الدرجة الثانية مع ماجد النفيعي“.

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