فيديو عزاء حسن جمعة مشجع الأهلي السعودي

تداول مغردون سعوديون فيديو لعزاء حسن جمعة عضو رابطة النادي الأهلي السعودي، الذي توفي بعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين مشجعي النادي الأهلي، مع التحسر على وفاة المشجع وما آل إليه وضع النادي.

لكن حسابا آخر أكد أنه تواصل مع ذوي المشجع الراحل الذين أكدوا له أن الوفاة كانت طبيعية.

وبحسب تقارير سعودية، توفي 12 مشجعا للنادي الأهلي السعودي بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، يوم الاثنين الماضي.

#سيدي_ولي_العهد_الاهلي_يدمر1

عزاء حسن جمعه المرحوم باذن الله

الله ينتقم في من تسبب ' ويردها له اضعاف pic.twitter.com/Wickzab29n — , زياد’k.s.a (@JED__K_S_A) June 29, 2022

ورصدت الكاميرات حالات إغماء كبيرة بين مشجعي النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة الفريق مع الشباب في الدوري السعودي، وتأكد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وعانى الأهلي من موسم كارثي، ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وبات من المفترض أن يظهر الأهلي في دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية أن عدد فرق دوري الأضواء ربما يرتفع إلى 18 ناديا خلال الموسم المقبل.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.