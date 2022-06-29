لجنة الانضباط بالدوري السعودي: إيقاف بانيغا 4 مباريات وتاليسكا مباراتين

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات بالإيقاف والغرامة على الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب، والبرازيلي تاليسكا محترف نادي النصر، على خلفية أحداث الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاقبت لجنة الانضباط بانيغا بالإيقاف 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام الأهلي.

وألزمت اللجنة بانيغا بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي، لاستخدامه إشارة معينة تجاه الحكم المساعد الأول.

وتعرض إيفر بانيغا للطرد قبيل نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بعد إشارة فيها ”شبة اتهام“ لحكم المباراة.

وكان بانيغا أشار لحكم مباراة الأهلي بـ ”المال“، في تلميح إلى حصوله على أموال من الخصم.

وقرر حكم المباراة إشهار الكارت الأحمر فورًا في وجه بانيغا، وإخراجه من الملعب، ليغيب عن الجولة الأولى للشباب الموسم المقبل.

بانيغا يشير لحكم مباراة الأهلي والشباب لـ"المال" .. ويحصل على الكارت الأحمر (فيديو) https://t.co/OlDILKJBro pic.twitter.com/MkGOC7FrTu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

وقررت لجنة الانضباط أيضا إيقاف البرازيلي تاليسكا، محترف نادي النصر، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء؛ بسبب السلوك المشين تجاه لاعب الفتح في لقاء الفريقين الأخير.

كما تم فرض غرامة مالية على تاليسكا قدرها 20 ألف ريال سعودي.

وفرضت اللجنة عقوبة مالية على نادي الاتحاد قدرها 32.812 ريال سعودي؛ لقيام جماهير النادي برمي علبة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب، في اللقاء الأخير للفريق بالدوري أمام الباطن.

وتوج الهلال بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفوزه 2-1 على الفيصلي وتعادل منافسه الوحيد الاتحاد مع الباطن سلبيا في الجولة الـ30 الأخيرة من المسابقة، التي أقيمت أمس الاثنين.

وعزز الهلال رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى 18 لقبا في المسابقة.