إبراهيم السويد أسطورة الكرة السعودية: هبوط الأهلي نتيجة "تراكمات الإدارات" ‬وصرف أموال "بلا تخطيط"

كانت مشاعر الحزن لدى إبراهيم السويد أسطورة كرة القدم السعودية مضاعفة في اليوم الأخير لدوري المحترفين، بعد نهاية محبطة لفريقيه السابقين الأهلي والاتحاد.

وهبط الأهلي، بطل 2016، للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين، بينما خسر الاتحاد اللقب في الجولة الأخيرة لصالح الهلال بعدما أهدر تقدمه في الصدارة بفارق 16 نقطة.

وقال السويد (47 عاما) في مقابلة مع رويترز إنه ”لم يتوقع أبدا“ أن يصل الحال بالأهلي، الملقب بقلعة الكؤوس، إلى الهبوط للدرجة الثانية.

وأوضح لاعب الوسط السابق الذي مثل الأهلي بين 1995 و 2004 وشارك مع السعودية في كأس العالم مرتين خلال هذه الفترة: ”الشعور صعب جدا والألم قاس علينا كمحبين لهذا النادي العريق وللأسف الشديد لا يوجد لدي تعبير فالصدمة مؤلمة جدا“.

وحمل السويد مسؤولية انهيار الأهلي لإدارات النادي في السنوات الماضية.

وتابع: ”ما حدث نتيجة تراكمات لعدة إدارات سابقة وكانت الأخطاء كثيرة جدا، كل من وضع النادي في هذا الموقف يتحمل مسؤولية الهبوط ولا يخفون علينا ونعرفهم جميعا.

”يحتاج الأهلي إلى إدارة تفهم في الرياضة وليس في العقارات والمشاريع التجارية، نعم لديهم المال لكن لا يوجد فكر رياضي لديهم“.

* طبق من ذهب

تألق السويد أيضا بصفوف الاتحاد بعد انتقال مثير للجدل للغريم في جدة في 2004 وتوج معه بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب، كما شارك في كأس العالم للأندية حتى اعتزاله بقميص ”العميد“ في 2009.

ويرى السويد أن نهاية الموسم محبطة للاتحاد بعد أن أهدر فرصة التتويج بالدوري لأول مرة منذ 2009.

وواصل صاحب هدف تأهل السعودية لكأس العالم 1998 أمام قطر: ”النهاية مخيبة للآمال للاتحاد بحكم فارق النقاط الكبير الذي كان يفصله عن الهلال، يتحمل المدرب واللاعبون القدر الأكبر من مسؤولية التفريط في اللقب.

”استحق الهلال التتويج في النهاية‭‭ ‬‬ويملك أفضل لاعب في المسابقة سالم الدوسري، لكن لاعبي الاتحاد أهدوا اللقب للهلال على طبق من ذهب“.

ويتوقع السويد بطلا جديدا لدوري المحترفين في الموسم المقبل بعد هيمنة الهلال على اللقب في آخر ثلاث سنوات.

وبعد تعلم دروس الموسم المنقضي، سيكون الاتحاد ندا قويا للهلال مجددا، كما رشح السويد النصر، الذي عين رودي جارسيا مدرب روما ومرسيليا وليون وليل السابق، والشباب لدخول دائرة المنافسة في الموسم القادم.