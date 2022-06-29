الهلال يقدم عرضا أعلى لإغراء الروسى ماغوميد أوزدويف

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن نادي الهلال يواصل مفاوضاته لضم الروسي ماغوميد أوزدويف لاعب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي التركي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن الهلال قدم عرضا أعلى للاعب الروسي لانتقاله للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

🇷🇺 Happy birthday, Magomed Ozdoev 🎉 ⏪ Celebrate with this 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 against Scotland 😱💥#HBD | @TeamRussia pic.twitter.com/fCGxhAydwQ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 5, 2021

وذكرت صحيفة ”sport express“ الروسية سابقا نقلا عن ”Metaratings“ أن أوزدويف قد يواصل مسيرته في الدورى السعودي، حيث نادي الهلال مستعد لمنح اللاعب عقدا مربحا، لكن اللاعب نفسه لم يقرر بعد مستقبله ولديه عروض من أندية آسيوية أخرى.

وانتهى عقد ماغوميد لاعب خط الوسط صاحب الـ29 عاما، مع النادي الروسي في نهاية الموسم الحالي، الذي انضم إليه منذ 2018، قادما من نادي روبين كازان.

وبدأ اللاعب الروسي مسيرته الكروية في 2004، مع نادي مالغوبك، وسبق له اللعب مع نادي لوكوموتيف موسكو، وتيريك غروزني، وفي العام 2014 بدأ باللعب مع منتخب روسيا لكرة القدم.

وخاض ماغومد أوزدويف 35 مباراة رسمية مع منتخب روسيا، بينما بقي طيلة مسيرته الكروية في بلاده، باستثناء دينامو كييف الأوكراني في موسم 2008/2009.

وتوج الهلال رسميا هذا الموسم بالدوري السعودي بعد فوزه على نادي الفيصلي بنتيجة (2/1)، مما تسبب في هبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى.