الهلال يقدم عرضا أعلى لإغراء الروسى ماغوميد أوزدويف

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن نادي الهلال يواصل مفاوضاته لضم الروسي ماغوميد أوزدويف لاعب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي التركي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن الهلال قدم عرضا أعلى للاعب الروسي لانتقاله للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

🇷🇺 Happy birthday, Magomed Ozdoev 🎉

⏪ Celebrate with this 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 against Scotland 😱💥#HBD | @TeamRussia pic.twitter.com/fCGxhAydwQ

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 5, 2021