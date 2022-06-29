رغم تقارير ارتباطه بنادي النصر.. كافاني على رادار بوكا جونيورز

كشفت صحيفة ”آس“ في نسختها الأرجنتينية، عن اقتراب الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من الانضمام للفريق خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وكان كافاني أعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي بعد أن انضم إليه موسم 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وراجت تقارير تفيد بقيام إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر بتقديم عرض مغرٍ لإدينسون كافاني للتعاقد معه خلال الصيفي الحالي.

ولكن لم يدخل النصر في أي مفاوضات للحصول على خدمات النجم الأوروغوياني، كما أشارت عدة تقارير، حيث أعاد بعض المغردين تصريحات قديمة للمدرب رودي غارسيا أشاد فيها بقدرات كافاني.

وقال غارسيا الذي أعلن رسميا عن توليه قيادة النصر، الموسم المقبل: ”أُحب إدينسون كافاني لأنه مهاجم مقاتل ورائع، وعندما يكون لديك مهاجم بهذه الصفات سيكون أمرًا جيدًا للفريق“.

وربط البعض تصريحات غارسيا السابقة مع نية الإدارة النصراوية عمل ميركاتو قوي، باقتراب إدينسون كافاني من الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

💥 Boca Juniors necesita un delantero de categoría

🇺🇾 Edinson Cavani vuelve a estar en consideración para el club Xeneizehttps://t.co/hnGv3KaPfO — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 29, 2022

ولكن صحيفة ”آس“ أكدت أن وكيل كافاني شوهد وهو يتواجد في مدينة بوينس آيرس حيث أثارت إقامته آمال المشجعين باقتراب ضم كافاني.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من كافاني، بأن أحد العوامل التي تحفزه على ارتداء قميص بوكا جونيورز هو خوضه منافسات بطولة كوبا ليبرتادوريس، وهي بطولة لم يتمكن من المشاركة فيها مطلقًا.

وانضم مهاجم أوروغواي كافاني لليونايتد في أكتوبر 2020 بصفقة انتقال مجانية قادما من قبل باريس سان جيرمان.

وشهد الموسم الأول للاعب أداء جيدا حيث سجل 17 هدفا في 39 مباراة، بينما أحرز هدفين فقط في 20 مباراة الموسم الماضي.